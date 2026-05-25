Международный аэропорт Дубая (DXB), который работает с 1960-х годов и сегодня входит в число самых загруженных в мире, планируют полностью закрыть к 2035 году. Все рейсы постепенно перенесут в новый аэропорт Аль-Мактум (DWC), который сейчас активно расширяется и должен стать главным авиационным центром региона.

Почему Международный аэропорт Дубая планируют закрывать?

Как сообщает Visaverge, решение связано прежде всего с тем, что DXB больше не имеет пространства для развития. Аэропорт фактически "зажат" городской застройкой, дорогами и жилыми районами, что делает невозможным дальнейшее расширение взлетных полос и терминалов. Зато DWC имеет огромную территорию для развития и уже сейчас проектируется как один из крупнейших аэропортов в мире.

Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс подробнее рассказал о будущих планах строительства нового аэропорта: Нет смысла управлять двумя большими хабами с такой близостью друг к другу. Мы перенесем каждую услугу в DWC. К тому времени каждый актив в DXB будет близок к концу своей полезной операционной роли, поэтому экономика сохранения DXB открытым будет невозможной, если мы не инвестируем огромную сумму денег,

– объяснил он.

Каким будет аэропорт Аль-Мактум?

После завершения всех этапов строительства новый аэропорт сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров ежегодно. Он предусматривает пять параллельных взлетно-посадочных полос, около 400 гейтов для самолетов, а также современную инфраструктуру с автоматизированными системами обслуживания пассажиров и скоростными транспортными связями. Ожидается, что DWC станет новым глобальным узлом между Европой, Азией, Африкой и Америкой, сохраняя роль Дубая как одного из главных центров мировой авиации.

Что будет с территорией старого аэропорта DXB?

После закрытия DXB территорию площадью около 29 квадратных километров в центре города планируют полностью перестроить. Там должен появиться современный городской район смешанного типа с жильем, офисами, парками и коммерческими пространствами. Это позволит уменьшить нагрузку на центральную часть Дубая и создать новую городскую зону с акцентом на комфорт и развитие.

Переход к новому аэропорту будет постепенным. До 2032 года будет продолжаться расширение DWC, в 2032 – 2035 годах будет происходить перенос рейсов и авиакомпаний, а к 2035 году DXB полностью прекратит работу. После этого Дубай окончательно перейдет к новой модели авиационного хаба, рассчитанной на десятилетия вперед