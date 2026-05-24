Сегодня, 24 мая, свой день рождения празднует украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Именно поэтому мы решили рассказать о его родном городе и что там стоит увидеть туристам. Однако сначала коротко вспомним, как начинался творческий путь артиста.

Краткая биография Олега Скрипки

Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в поселке Советабад (ныне Гафуроф) в Таджикистане в семье украинских переселенцев. Детство будущего музыканта прошло в Мурманской области, а впоследствии он переехал в Украину. В 1986 году Скрипка окончил Киевский политехнический институт и вместе с друзьями основал группу Вопли Видоплясова, которая впоследствии стала одним из символов украинской рок-сцены.

Как сейчас выглядит Олег Скрипка / инстаграм o.skrypka

Уже через несколько лет коллектив активно гастролировал за рубежом, а в 1990-х музыканты несколько лет жили и выступали во Франции. Кроме музыкальной карьеры, Скрипка также стал основателем фестиваля "Країна мрій", участвовал в телевизионных проектах и был тренером вокальных шоу.

Три интересные локации города, возле которого родился Олег Скрипка

Гафуров – небольшой поселок в Согдийской области Таджикистана, который раньше назывался Советабад. Поселок расположен недалеко от города Худжанд – одного из старейших городов Центральной Азии. Гафуров считается спокойным небольшим населенным пунктом.

Музей академика Бободжона Гафурова

Музей академика Бободжона Гафурова – одна из культурных локаций Худжанда, где можно больше узнать об истории региона и жизни известного таджикского историка Бободжона Гафурова, рассказывает TripAdvisor. Часть музея расположена на территории реконструированной крепости, а рядом сохранились остатки старых укреплений. Туристы отмечают, что атмосфера этого места позволяет лучше почувствовать историческое прошлое города.



Музей академика Бободжона Гафурова / фото TripAdvisor

Памятник Исмаилу Самани и парк Рудаки

Памятник Исмаилу Самани расположен в центральной части города и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Худжанда. Монумент посвящен основателю династии Саманидов и считается важным символом для Таджикистана.

Памятник Исмаилу Самани / фото TripAdvisor



Парк Рудаки / фото TripAdvisor

Неподалеку расположен Парк Рудаки – популярное место для прогулок среди местных жителей и туристов. Здесь можно отдохнуть среди зеленых аллей, фонтанов и спокойной атмосферы после знакомства с городом. Худжанд не является слишком популярным направлением среди туристов, однако именно это делает его интересным для тех, кто хочет увидеть менее известные, но аутентичные уголки Центральной Азии.