Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), який працює з 1960-х років і сьогодні входить до числа найзавантаженіших у світі, планують повністю закрити до 2035 року. Усі рейси поступово перенесуть до нового аеропорту Аль-Мактум (DWC), який зараз активно розширюється і має стати головним авіаційним центром регіону.

Чому Міжнародний аеропорт Дубая планують закривати?

Як повідомляє Visaverge, рішення пов'язане насамперед з тим, що DXB більше не має простору для розвитку. Аеропорт фактично "затиснутий" міською забудовою, дорогами та житловими районами, що унеможливлює подальше розширення злітних смуг і терміналів. Натомість DWC має величезну територію для розвитку і вже зараз проєктується як один із найбільших аеропортів у світі.

Генеральний директор Dubai Airports Пол Гріффітс детальніше розповів про майбутні плани будування нового аеропорту: Немає сенсу керувати двома великими хабами з такою близькістю один до одного. Ми перенесемо кожну послугу до DWC. До того часу кожен актив у DXB буде близький до кінця своєї корисної операційної ролі, тому економіка збереження DXB відкритим буде неможливою, якщо ми не інвестуємо величезну суму грошей,

– пояснив він.

Яким буде аеропорт Аль-Мактум?

Після завершення всіх етапів будівництва новий аеропорт зможе обслуговувати до 260 мільйонів пасажирів щороку. Він передбачає п'ять паралельних злітно-посадкових смуг, близько 400 гейтів для літаків, а також сучасну інфраструктуру з автоматизованими системами обслуговування пасажирів і швидкісними транспортними зв'язками. Очікується, що DWC стане новим глобальним вузлом між Європою, Азією, Африкою та Америкою, зберігаючи роль Дубая як одного з головних центрів світової авіації.

Що буде з територією старого аеропорту DXB?

Після закриття DXB територію площею близько 29 квадратних кілометрів у центрі міста планують повністю перебудувати. Там має з'явитися сучасний міський район змішаного типу з житлом, офісами, парками та комерційними просторами. Це дозволить зменшити навантаження на центральну частину Дубая та створити нову міську зону з акцентом на комфорт і розвиток.

Перехід до нового аеропорту буде поступовим. До 2032 року триватиме розширення DWC, у 2032 – 2035 роках відбуватиметься перенесення рейсів і авіакомпаній, а до 2035 року DXB повністю припинить роботу. Після цього Дубай остаточно перейде до нової моделі авіаційного хабу, розрахованої на десятиліття вперед