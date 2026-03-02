Путешественники часто сравнивают остров с Гавайями, Бали или Таиландом, пишет Express. Скалы, зеленые склоны, водопады и чистая вода создают здесь ощущение экзотики. Уже в марте средняя максимальная температура здесь 20 градусов тепла, поэтому туристы съезжаются сюда отовсюду.

Какой остров называют "Жемчужиной Атлантики"?

Речь идет о Майдеру – автономный регион Португалии в Атлантическом океане, расположен в 800 километрах от материковой части. Географически Мадейра лежит на Африканской тектонической плите, поэтому это объясняет вулканическое происхождение острова и необычный рельеф. Остров привлекает не только пейзажами, но и многообразием локаций для отдыха.

Пляж Кальетта – один из двух искусственных золотистых пляжей с песком, завезенным из Северной Африки. Он имеет два защищенных залива, поэтому идеально подходит для купания или каякинга. Машику – еще один популярный песчаный пляж. Он просторный и удобный для спокойного отдыха.

На острове особенно выделяются лавовые бассейны Порту-Мониш на северном побережье. Они сформировались вследствие охлаждения лавы тысячи лет назад. В бассейны постоянно поступает свежая морская вода, а вход стоит 3 евро с человека. Посетители называют этот город уникальным, отмечая кристально чистую воду и разноцветных рыб.

Еще одной впечатляющей локацией считается природный чернопесчаный пляж Сейшал с зелеными склонами, вертикальными скалами и водопадом Мирадуро-ду-Веу-да-Нойва, который спадает прямо в океан.

Столица острова Фуншал – отдельная точка притяжения для туристов. Здесь стоит прогуляться по Старому городу, подняться по канатной дороге к Монте, спуститься на традиционных санях, посетить тропический сад Монте-Палаце и рынок Меркадо-дус-Лаврадорес.

Лавровый лес на Мадейре поразит всех любителей природы. Его отнесли к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лес известен биоразнообразием и охватывает около двух третей территории острова.

Любители горных маршрутов могут подняться на Пику-ду-Аррейру – третью по высоте вершину Мадейры и одно из лучших мест для наблюдения за восходом солнца. Популярный маршрут соединяет ее с Пику-Руйву и проходит через три самые высокие точки острова, открывая панорамные виды.

Кроме того, Мадейру прославило вино. На острове есть популярные места для дегустаций и экскурсий по виноградникам – это Фушал, Камара-де-Лобуш и соседний Порту-Санту. До Порту-Санту можно добраться ежедневным паромом, открыв для себя еще один живописный остров архипелага.

Многие путешественники признаются, что после того, как посетили Мадейру хоть один раз, хотят сюда возвращаться снова и снова.

К слову, с 1 января 2025 года туристы на Мадейре должны платить сбор за прогулку по пешеходным тропам, который составляет 4,50 евро, с возможностью скидки до 3 евро при бронировании через туроператора, пишет Euronews. Прибыль от сбора направляют на обслуживание, очистку и сохранение троп, а туристам, не оплатившим, грозит штраф до 50 евро.

