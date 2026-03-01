Направление привлекает туристов, поскольку Япония сочетает в себе ультрасовременные мегаполисы и тысячелетние святыни, пишет Daily Mail. Для путешественников даже составили популярные локации, которые здесь стоит посетить.

Что надо увидеть в Японии?

Лидером среди всех возможный локаций стал Музей самураев и ниндзя в Киото. Экспозиция погрузит в историю самурайской культуры. Туристы смогут увидеть доспехи воинов и аутентичные мечи периода Эдо.

Второе место занял Мемориальный музей мира в Хиросиме. Экспозиция посвящена событиям 1945 года – атомной бомбардировке города. В музее содержатся личные вещи и свидетельства тех, кто пережил трагедию.

На третьей позиции оказался храм Эйкандо Дзенриндзи – буддийская святыня с более чем 1200-летней историей, основанная еще в 853 году.

Среди исторических памятников эксперты отметили Тодай-дзи в Наре – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а гора Фудзи заняла пятое место. Самая высокая вершина Японии (3776 метров) ежегодно привлекает более 200 тысяч желающих подняться на ее вершину. С 2013 года она входит в список наследия ЮНЕСКО.

В десятку лучших вошли современные и культурные локации: интерактивный музей TeamLab Planets в Токио, храм Фусими Инари-тайся, Музей под открытым небом в Хаконе, храм Сандзюсангендо и замок Химедзи.

Интерес к Японии будет неуклонно расти в течение всего года. Туристов очень привлекает сочетание традиций и технологий, гостеприимство страны, кулинария, удобная транспортная система и впечатляющие пейзажи. А еще дополнительный импульс дали социальные сети. Молодые путешественники все чаще ищут безопасные, эстетические и необычные направления, поэтому Япония идеально соответствует этим ожиданиям.

К слову, в Японии нельзя курить на улице и употреблять алкоголь в общественных местах, за это предусмотрены штрафы, пишет Lonely Planet. В общественном транспорте следует соблюдать тишину, а в храмах необходимо выполнять ритуалы очищения перед входом.

