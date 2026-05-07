Речь идет о Кракове, который когда-то был королевской столицей Польши, а в последнее время снова оказался среди самых популярных направлений для путешествий по Европе, пишет Euronews.

Чем особенный Краков?

В 2026 году город получил звание лучшего места для отдыха в Европе по версии журнала Global Traveler, опередив даже ряд известных туристических городов.

Путешественников привлекает не только атмосфера старинного города, но и относительно доступные цены. Авиабилеты и проживание здесь стоят заметно дешевле, чем во многих популярных европейских направлениях, поэтому Краков остается одним из самых бюджетных вариантов для путешествия.

Исторический центр города, в который входит средневековый Краков, Вавельский холм и район Казимеж, еще в 1978 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сосредоточено большое количество исторических зданий и архитектурных памятников.

Любителей культуры заинтересует музей Чарторыйских, в котором хранится известная картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем".

Главная рыночная площадь Кракова – это одно из самых оживленных мест города – здесь много кафе, магазинов и атмосферных улочек для прогулок.

Краков прекрасно подходит для неспешных прогулок, поскольку большинство популярных мест можно легко обойти пешком. Туристы здесь могут даже сесть на набережной и любоваться городом, или посетить парк Дециуса.

Любителям активного досуга подойдут велосипедные маршруты вдоль Вислы, картинг-центры, скалодромы и тому подобное.

Неподалеку Кракова расположен Ойцовский национальный парк с пешеходными и велосипедными маршрутами среди лесов и известняковых скал. Здесь можно увидеть пещеры, руины замков и отдохнуть подальше от городского шума.

В двух часах от Кракова есть еще одно популярное направление – Закопане. Этот город привлекает туристов горными тропами, сосновыми лесами и красивыми пейзажами.

С точки зрения питания – Краков довольно доступный город. Здесь можно найти бюджетную выпечку, уличную еду или рестораны с блюдами по доступной цене. Одной из самых популярных местных закусок является запеканка – горячий багет с различными начинками.

Почему Краков подходит для соло-путешествий?

Компания Private Tours England провела анализ городов Европы, приняв во внимание много различных факторов, включая уровень преступности, рисками мошенничества и безопасностью во время ночных прогулок.

Лидером рейтинга стал Краков, который получил более 75 баллов из 100 возможных. Эксперты отметили удобство передвижения по городу пешком и хорошо развитую инфраструктуру для путешественников. Примерно 93% местных хостелов ориентированы именно на женщин.

В Кракове доступные цены на транспорт и питание. И хотя многие украинцы понимают польский, в городе достаточный уровень владения английским языком среди местных жителей.

