Йдеться про Краків, який колись був королівською столицею Польщі, а останнім часом знову опинився серед найпопулярніших напрямків для подорожей Європою, пише Euronews.

Чим особливий Краків?

У 2026 році місто отримало звання найкращого місця для відпочинку у Європі за версією журналу Global Traveler, випередивши навіть низку відомих туристичних міст.

Мандрівників приваблює не лише атмосфера старовинного міста, але й відносно доступні ціни. Авіаквитки та проживання тут коштують помітно дешевше, ніж у багатьох популярних європейських напрямках, тому Краків залишається одним з найбільш бюджетних варіантів для подорожі.

Історичний центр міста, до якого входить середньовічний Краків, Вавельський пагорб і район Казімєж, ще у 1978 році внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Тут зосереджена велика кількість історичних будівель та архітектурних пам’яток.

Любителів культури зацікавить музей Чарторийських, в якому зберігається відома картина Леонардо да Вінчі "Дама з горностаєм".

Головна ринкова площа Кракова – це одне з найжвавіших місць міста – тут багато кафе, магазинів та атмосферних вуличок для прогулянок.

Краків чудово підходить для неспішних прогулянок, оскільки більшість популярних місць можна легко обійти пішки. Туристи тут можуть навіть сісти на набережній та любуватися містом, або ж відвідати парк Деціуса.

Любителям активного дозвілля підійдуть велосипедні маршрути вздовж Вісли, картинг-центри, скеледроми тощо.

Неподалік Кракова розташований Ойцовський національний парк з пішохідними та велосипедними маршрутами серед лісів і вапнякових скель. Тут можна побачити печери, руїни замків і відпочити подалі від міського шуму.

За дві години від Кракова є ще один популярний напрямок – Закопане. Це місто приваблює туристів гірськими стежками, сосновими лісами та гарними краєвидами.

З точки зору харчування – Краків доволі доступне місто. Тут можна знайти бюджетну випічку, вуличну їжу чи ресторани зі стравами за доступною ціною. Однією з найпопулярніших місцевих закусок є запіканка – гарячий багет з різними начинками.

Чому Краків підходить для соло-мандрівок?

Компанія Private Tours England провела аналіз міст Європи, взявши до уваги багато різних чинників, включно з рівнем злочинності, ризиками шахрайства та безпекою під час нічних прогулянок.

Лідером рейтингу став Краків, який отримав понад 75 балів зі 100 можливих. Експерти відзначили зручність пересування містом пішки та добре розвинену інфраструктуру для мандрівників. Приблизно 93% місцевих хостелів орієнтовані саме на жінок.

У Кракові доступні ціни на транспорт і харчування. І хоч багато українців розуміють польську, в місті достатній рівень володіння англійською мовою серед місцевих жителів.

