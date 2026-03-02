Несмотря на то, что праздничный сезон традиционно означает повышенные цены на путешествия, в Европе все еще можно найти доступные направления для пасхального отдыха, рассказывает Mirror.

Какие направления стоит выбрать для отдыха на Пасху 2026?

Мармарис, Турция

Самым доступным направлением стал курорт на Турецкой Ривьере. В апреле здесь воздух прогревается до + 25 градусов, а золотые пляжи и бирюзовое море делают город идеальным для солнечного побега. Средняя стоимость пакетного тура около 800 долларов на человека за неделю.

Краков, Польша

Средневековая архитектура, Рыночная площадь и Вавельский замок создают атмосферу сказки. В апреле здесь около + 14 градусов, комфортно для экскурсий и прогулок. Стоимость недельного пакета примерно 845 долларов на человека.

Албуфейра, Португалия

Город на побережье Алгарве сочетает пляжный и городской отдых. Старый город с мощеными улицами, бирюзовые воды и температура около + 19 градусов делают Пасху прекрасным временем для поездки. Средняя цена 868 долларов на человека.

Албуферия / фото Canva

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания

Столица острова Гран-Канария привлекает пляжем Лас-Кантерас и историческим районом Вегета. В апреле здесь около + 21 градус. Недельный отдых стоит в среднем 905 градусов на человека.

Бенидорм, Испания

Курорт на Коста-Бланке известен демократичными ценами, активной ночной жизнью и более 300 солнечными днями в год. В апреле около + 19 градусов. Средняя стоимость 920 долларов на человека.

Прага, Чехия

Готическая архитектура, Карлов мост и Пражский град делают город одним из самых романтичных в Европе. В апреле около + 14 градусов. Пакетный тур примерно 1015 долларов на человека.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии славится термальными купальнями, парламентом и панорамой Дуная. В апреле температура достигает +17 градусов. Средняя цена отдыха 1040 долларов на человека.

Будапешт очень удобен для велосипедистов. Здесь много тротуаров разделены на две части: для пешеходов и для велосипедов. Поэтому будьте внимательны и не заходите на велополосу, чтобы не мешать движению и избежать опасных ситуаций, пишет Quora.

Будапешт / фото Canva

Порту, Португалия

Город на реке Дору очаровывает красочными фасадами, узкими улочками и винными подвалами. В апреле здесь около +18 градусов. Стоимость пакета около 1055 долларов на человека.

Милан, Италия

Столица моды привлекает величественным собором Дуомо и элегантной архитектурой. Весенняя температура около +17 градусов. Средняя цена 1075 долларов на человека.

Дубровник, Хорватия

Город сохранил средневековые стены, атмосферные улочки и панорамы моря. В апреле около + 14 градусов, что идеально для прогулок. Пакетный тур обойдется примерно в 1075 долларов на человека.

Что еще стоит увидеть весной?