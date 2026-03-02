Весна – это идеальное время для путешествий. Поэтому эксперты советуют выбирать активный отдых на природе, сочетая пляжный релакс с хайкингом, серфингом или дайвингом, рассказывает BBC.

Какие направления будут лучшими для путешествий весной 2026 года?

Пуэрто-Рико, США

Остров предлагает не только курортные пляжи, но и богатую культуру, искусство и гастрономию. Меньшие острова Кулебра и Виекес открывают пешие и водные маршруты к уединенным пляжам для снорклинга, а обновленные бутик-отели Finca Victoria и Villa Boheme добавляют комфорта для отдыха.

Мадейра и Порту-Санту, Португалия

Весна – время, когда архипелаг расцветает. Любители дайвинга и пляжного отдыха могут отправиться на Порту-Санту с его золотыми песками и кристальной водой. Также стоит не пропустить восстанавливаемый после 2024 года маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo, который откроется в апреле 2026.

Это 7-километровая тропа, соединяющая три самые высокие вершины острова: Пико-ду-Арейро, Пико-дас-Торрес и Пико-Руйво, рассказывает Visit Madeira. Маршрут проходит через вулканические туннели, крутые склоны и лестницы, а финальный подъем ведет к приюту Casa de Abrigo do Pico Ruivo. По дороге можно увидеть уникальные макаронезийские растения и птиц, а также скальное образование, известное как "Человек, стоящий".

Форт-Майерс, Санибел и Каптива, Флорида, США

Здесь меньше туристов, чем в Майами или Форт-Лодердейле. Восстановленные после урагана 2022 года острова предлагают экотуры, наблюдение за птицами и отдых на нетронутых пляжах.

Кейптаун, Южная Африка

Именно в этот сезон можно получить спокойные прогулки по городу, походы и посещение виноделен. В апреле пройдет первый в Африке фестиваль световых инсталляций Lumenocity, а 21 марта – яркий Кейптаунский карнавал.

Манкора, Перу

Золотые пляжи, спокойные бухты и свежие морепродукты. Подойдет для серферов, снорклинга с черепахами и тихого семейного отдыха. Новый отель Inkaterra Cabo Blanco как раз открылся в начале 2026 года.

Раджа Ампат, Индонезия

Конец сухого сезона – идеальное время для дайвинга и снорклинга. Роскошные частные яхты Lamima и Celestia предлагают туры для 14 гостей, а локальные гостевые дома обеспечивают аутентичный отдых.

Где еще стоит отдыхать в 2026 году?