Весна – это идеальное время для путешествий. Поэтому эксперты советуют выбирать активный отдых на природе, сочетая пляжный релакс с хайкингом, серфингом или дайвингом, рассказывает BBC.
Какие направления будут лучшими для путешествий весной 2026 года?
- Пуэрто-Рико, США
Остров предлагает не только курортные пляжи, но и богатую культуру, искусство и гастрономию. Меньшие острова Кулебра и Виекес открывают пешие и водные маршруты к уединенным пляжам для снорклинга, а обновленные бутик-отели Finca Victoria и Villa Boheme добавляют комфорта для отдыха.
- Мадейра и Порту-Санту, Португалия
Весна – время, когда архипелаг расцветает. Любители дайвинга и пляжного отдыха могут отправиться на Порту-Санту с его золотыми песками и кристальной водой. Также стоит не пропустить восстанавливаемый после 2024 года маршрут Vereda do Areeiro-Pico Ruivo, который откроется в апреле 2026.
Это 7-километровая тропа, соединяющая три самые высокие вершины острова: Пико-ду-Арейро, Пико-дас-Торрес и Пико-Руйво, рассказывает Visit Madeira. Маршрут проходит через вулканические туннели, крутые склоны и лестницы, а финальный подъем ведет к приюту Casa de Abrigo do Pico Ruivo. По дороге можно увидеть уникальные макаронезийские растения и птиц, а также скальное образование, известное как "Человек, стоящий".
- Форт-Майерс, Санибел и Каптива, Флорида, США
Здесь меньше туристов, чем в Майами или Форт-Лодердейле. Восстановленные после урагана 2022 года острова предлагают экотуры, наблюдение за птицами и отдых на нетронутых пляжах.
Форт-Майерс / фото Canva
- Кейптаун, Южная Африка
Именно в этот сезон можно получить спокойные прогулки по городу, походы и посещение виноделен. В апреле пройдет первый в Африке фестиваль световых инсталляций Lumenocity, а 21 марта – яркий Кейптаунский карнавал.
- Манкора, Перу
Золотые пляжи, спокойные бухты и свежие морепродукты. Подойдет для серферов, снорклинга с черепахами и тихого семейного отдыха. Новый отель Inkaterra Cabo Blanco как раз открылся в начале 2026 года.
- Раджа Ампат, Индонезия
Конец сухого сезона – идеальное время для дайвинга и снорклинга. Роскошные частные яхты Lamima и Celestia предлагают туры для 14 гостей, а локальные гостевые дома обеспечивают аутентичный отдых.
Где еще стоит отдыхать в 2026 году?
Некоторые страны нуждаются в туристах, поэтому это направления, куда стоит поехать, чтобы не быть, как все. Одним из таких направлений является Модлова. Чтобы увидеть современный Кишинев, прогуляйтесь парком Штефана чел Маре. Кроме того, недалеко от Кишинева расположен винный подвал Милештий Мич, который является настоящим символом страны.
Или же, узнайте о лучшие направления в 2026 году для туристов. Например, Италия, но важно ехать именно в сентябре, ведь это идеальное время, чтобы посетить красочные поселки на побережье Амальфи. Температура воздуха днем все еще колеблется в пределах 20 – 28 градусов.