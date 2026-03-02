Мир предлагает 195 стран для путешественников, но не все туристические направления соответствуют ожиданиям. Некоторые страны выглядят привлекательно на фото, но на практике могут разочаровать из-за высоких цен, сложной логистики или опасности, рассказывает The Broke Back Packer.

Смотрите также Отпуск без "кусачих" цен: топ 10 направлений Европы, которые выгодно бронировать на Пасху 2026

Какие направления лучше обойти в 2026 году и почему?

Марокко

Несмотря на популярность среди бюджетных путешественников, Марокко может быть тяжелым для туристов. Город Марракеш известен агрессивными торговцами, назойливыми нищими и мошенниками. Жаркий климат и хаотичные базары часто перегружают туристов, а ожидаемая романтика старинных городов не всегда соответствует реальности.

Объединенные Арабские Эмираты

Министерство обороны ОАЭ сообщило о грубом нападении с применением иранских баллистических ракет. Этот инцидент произошел на фоне обострения региональной напряженности: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана, вызвав взрывы в Тегеране и других крупных городах. В ответ базы США были атакованы фактически во всех странах Персидского залива.



Дубай после атаки 28 февраля / Фото из соцсетей

Прогноз безопасности для туристов пока остается неутешительным, поэтому поездки в ОАЭ в этот период не рекомендуются из-за высокого уровня риска непредсказуемых инцидентов.

Индия

Индия – это страна контрастов, с невероятной культурой и природой, но она может быть тяжелой для туристов из-за переполненных городов, хаотичный транспорт и высокий уровень мошенничества. Особенно Дели и другие крупные города могут оставить ощущение стресса и дискомфорта.

Вьетнам

Вьетнам привлекает дешевыми отелями и впечатляющими ландшафтами, но высокие температуры, большое количество людей и интенсивный трафик могут стать испытанием для туристов. Для спокойного отдыха эта страна не всегда подходит.

Большое количество людей во Вьетнаме / Фото Canva

Коста-Рика

Коста-Рика славится природой и стилем жизни "pura vida", но высокая стоимость проживания и туристические переполненные места делают ее сложной для бюджетных путешественников. Многие направления переоценены из-за популярности в соцсетях.

Смотрите также Неочевидный лидер среди почти 100 стран: какой город путешественник назвал лучшим в Европе

Бали, Индонезия

Бали известен туристическими центрами, такими как Чангу и Убуд, но они переполнены экс-патами и туристами. Местная культура и природа часто остаются вне основных маршрутов, поэтому путешествие без тщательного планирования может быть менее насыщенной и аутентичной.

Япония

Япония привлекает уникальной культурой и пейзажами, но ее интенсивный ритм жизни и сложности в общении с местными могут создавать ощущение изоляции для туристов. Кроме того, высокая стоимость проживания делает бюджетные путешествия сложными.

Бахрейн

Бахрейн – небольшая страна Персидского залива с ограниченной природой и культурным опытом. Высокие температуры и дороговизна жилья делают его не слишком комфортным для туристов, особенно тех, кто ищет активный отдых или аутентичную атмосферу.

Боливия

Боливия предлагает уникальные ландшафты, например Солончак Уюни, но туристы могут столкнуться с проблемами гигиены, неприятными условиями транспорта и низким качеством сервиса. Туристические маршруты часто перегружены, а отсутствие доступной инфраструктуры делает путешествие сложным для многих путешественников.

Тогда куда стоит путешествовать в 2026 году?