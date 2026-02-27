Когда туристы путешествуют, им часто приходится много ходить пешком, что бывает не очень удобно. Но есть один город в Италии, который, как отмечает Mirror, создан для пешеходных прогулок – здесь так удобно передвигаться, что вы захотите гулять еще и еще!

Смотрите также Этот потрясающий храм вытесали прямо в скале: видео, которое кажется нереальным

Какой итальянский город идеально подойдет для пеших прогулок?

Бари – один из крупнейших городов Юга Италии, часто остается без внимания туристов, хотя именно здесь идеально сочетаются история, море и пешеходная инфраструктура.

Как выглядит Бари: смотреть видео

Город насчитывает около 350 000 жителей, что делает его более спокойным по сравнению с переполненными курортами, а прогулки по нему – настоящим наслаждением. Этот город славится историческим портом, выдающимся кафедральным собором Святого Николая и старым городом с волшебными двориками и скрытыми архитектурными жемчужинами.

Главная достопримечательность Бари – это Лунгомаре, самая длинная набережная Италии. Прогуливаясь вокруг старого города, вы откроете для себя виды на крепость Кастелло Норманно-Свево, а также придете к знаменитой Базилике Святого Николая, которую считают одной из самых интересных для осмотра пешком.



Набережная Лугномаре / фото Sommer Tage

Смотрите также Пройти могут далеко не все: в каком городе можно увидеть один из самых узких переулков Европы

Компактные размеры города позволяют легко обойти его за одни выходные. Во время прогулок можно насладиться местной уличной кухней: здесь готовят ручную пасту орекиетте, которое я невероятно вкусной, а небольшие рестораны и кафе предлагают блюда из морепродуктов и традиционные деликатесы.

Где можно вкусно поесть?

Gelateria Gentile – традиционное заведение возле Кастелло, которое радует мороженым с 1880 года. Современный стильный интерьер, немного дороже средних цен. Sommer Tage рекомендуют попробовать именно фисташку.

– традиционное заведение возле Кастелло, которое радует мороженым с 1880 года. Современный стильный интерьер, немного дороже средних цен. Sommer Tage рекомендуют попробовать именно фисташку. Vettor Ristorante – ресторан для особых ужинов, предлагает итальянскую кухню с элементами фьюжн, например, азиатские нотки. Цены высокие, но блюдо того стоит.



Заведение "Цветочный бургер" / фото Sommer Tage

Цветочный бургер – веганский фаст-фуд с отличными растительными бургерами. Идеально для легкого обеда или ужина без лишних хлопот.

Что еще стоит увидеть в Италии?