Коли туристи подорожують, їм часто доводиться багато ходити пішки, що буває не дуже зручно. Але є одне місто в Італії, яке, як зазначає Mirror, створене для пішохідних прогулянок – тут так зручно пересуватись, що ви захочете гуляти ще й ще!

Яке італійське місто ідеально підійде для піших прогулянок?

Барі – одне з найбільших міст Півдня Італії, часто залишається поза увагою туристів, хоча саме тут ідеально поєднуються історія, море та пішохідна інфраструктура.

Як виглядає Барі: дивитись відео

Місто налічує близько 350 000 мешканців, що робить його більш спокійним порівняно з переповненими курортами, а прогулянки по ньому – справжньою насолодою. Це місто славиться історичним портом, визначним кафедральним собором Святого Миколая та старим містом із чарівними двориками та прихованими архітектурними перлинами.

Головна визначна пам'ятка Барі – це Лунгомаре, найдовша набережна Італії. Прогулюючись навколо старого міста, ви відкриєте для себе види на фортецю Кастелло Норманно-Свево, а також прийдете до знаменитої Базиліки Святого Миколая, яку вважають однією з найцікавіших для огляду пішки.



Набережна Лугномаре / фото Sommer Tage

Компактні розміри міста дозволяють легко обійти його за одні вихідні. Під час прогулянок можна насолодитися місцевою вуличною кухнею: тут готують ручну пасту орекієтте, яке я неймовірно смачною, а невеликі ресторани та кафе пропонують страви з морепродуктів та традиційні делікатеси.

Де можна смачно поїсти?

Gelateria Gentile – традиційний заклад біля Кастелло, який радує морозивом з 1880 року. Сучасний стильний інтер'єр, трохи дорожче за середні ціни. Sommer Tage рекомендують скуштувати саме фісташку.

– традиційний заклад біля Кастелло, який радує морозивом з 1880 року. Сучасний стильний інтер'єр, трохи дорожче за середні ціни. Sommer Tage рекомендують скуштувати саме фісташку. Vettor Ristorante – ресторан для особливих вечерь, пропонує італійську кухню з елементами ф'южн, наприклад, азіатські нотки. Ціни високі, але страва того варта.



Заклад "Квітковий бургер" / фото Sommer Tage

Квітковий бургер – веганський фаст-фуд із відмінними рослинними бургерами. Ідеально для легкого обіду чи вечері без зайвих клопотів.

