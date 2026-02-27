Коли туристи подорожують, їм часто доводиться багато ходити пішки, що буває не дуже зручно. Але є одне місто в Італії, яке, як зазначає Mirror, створене для пішохідних прогулянок – тут так зручно пересуватись, що ви захочете гуляти ще й ще!
Яке італійське місто ідеально підійде для піших прогулянок?
Барі – одне з найбільших міст Півдня Італії, часто залишається поза увагою туристів, хоча саме тут ідеально поєднуються історія, море та пішохідна інфраструктура.
Як виглядає Барі: дивитись відео
Місто налічує близько 350 000 мешканців, що робить його більш спокійним порівняно з переповненими курортами, а прогулянки по ньому – справжньою насолодою. Це місто славиться історичним портом, визначним кафедральним собором Святого Миколая та старим містом із чарівними двориками та прихованими архітектурними перлинами.
Головна визначна пам'ятка Барі – це Лунгомаре, найдовша набережна Італії. Прогулюючись навколо старого міста, ви відкриєте для себе види на фортецю Кастелло Норманно-Свево, а також прийдете до знаменитої Базиліки Святого Миколая, яку вважають однією з найцікавіших для огляду пішки.
Набережна Лугномаре / фото Sommer Tage
Компактні розміри міста дозволяють легко обійти його за одні вихідні. Під час прогулянок можна насолодитися місцевою вуличною кухнею: тут готують ручну пасту орекієтте, яке я неймовірно смачною, а невеликі ресторани та кафе пропонують страви з морепродуктів та традиційні делікатеси.
Де можна смачно поїсти?
- Gelateria Gentile – традиційний заклад біля Кастелло, який радує морозивом з 1880 року. Сучасний стильний інтер'єр, трохи дорожче за середні ціни. Sommer Tage рекомендують скуштувати саме фісташку.
- Vettor Ristorante – ресторан для особливих вечерь, пропонує італійську кухню з елементами ф'южн, наприклад, азіатські нотки. Ціни високі, але страва того варта.
Заклад "Квітковий бургер" / фото Sommer Tage
- Квітковий бургер – веганський фаст-фуд із відмінними рослинними бургерами. Ідеально для легкого обіду чи вечері без зайвих клопотів.
Що ще варто побачити в Італії?
Дізнайтесь про найкращі локації для туристів в Італії. Наприклад, замість Мілана оберіть Бергамо. Більшість знає його лише через аеропорт, однак місто здатне приємно здивувати, особливо своєю верхньою частиною, яка нічим не поступається Мілану за красою та атмосферою.
Або ж, дізнайтесь про найкращий регіон Італії без туристів. Мова йде про Базилікату, яка стала популярним місцем для туристів, які хочуть уникнути натовпу, на відміну від переповнених місць як Венеція, де зросли протести та туристичні податки.