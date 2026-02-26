Це один із найбільших монолітних храмів у світі і водночас одна з найбільших архітектурних загадок. Про унікальний храм Кайласанатх розповідає 24 Канал.

Що відомо про храм Кайласанатх?

У 8 столітті нашої ери цей храм вирізали з єдиного масиву базальтової породи. Як зазначено у Вікіпедії, замість звичної для древніх храмів технології складання з блоків або мурування, майстри розпочали роботу зверху вниз, буквально зішкрібаючи камінь, щоб створити чудовий комплекс із галереями, колонами, внутрішнім двором, скульптурами та святинею. З породи прибрали приблизно 200 тисяч тонн каменю.

Роботи велися зверху вниз, тобто майстри мусили прорахувати форму наперед. Права на помилку у них не було, адже додати камінь назад неможливо.

Храм присвячений індуїстському богу Шиві. Його висота сягає понад 30 метрів, а довжина – 80 метрів. Будівництво храму тривало близько 150 років, а участь в роботах брати 7 тисяч майстрів.

Храм Кайласанатх нагадує декорації до фільму: відео

Особливо вражає детальне різьблення по каменю. Храм прикрашений незліченною кількістю фігурок Шиви, міфологічних сцен, вирізьблених на гранітних стінах тощо. Коли дивишся на масштаб і деталізацію, виникає одне питання – як це все спланували до того, як воно стала видимим?

Сьогодні Кайласанатх є не лише туристичною меккою прихильників індійської культури й духовності, але й унікальним свідченням технічної майстерності давніх цивілізацій, адже такий проєкт не має аналогів у світовій архітектурі.



Храм Кайласанатх є найбільшим з 34 печерних храмів і монастирів, відомих під загальною назвою печери Еллора / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Печери Еллора належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони простягаються на 2 кілометри безперервною низкою пам'яток, які датуються 600 – 1000 роками нашої ери, та оживляють цивілізацію стародавньої Індії. Комплекс Еллори є не лише унікальним художнім творінням та технологічним дивом, але й свідченням справжньої толерантності, характерної для стародавньої Індії, адже святилища присвячені буддизму, індуїзму та джайнізму.

