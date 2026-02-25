Баварія – це федеральна земля на південному сході Німеччини зі столицею в Мюнхені. Популярний туристичний путівник Lonely Planet розповів все, що мають знати туристи, які збираються відвідати цю місцевість.
Що треба знати про Баварію?
Якщо ви плануєте поїздку у Німеччину, бо хочете побачити казкові замки, фахверкові містечка, почути дзенькіт коров'ячих дзвіночків та підняти кухоль пива в колоритному пабі, то вам у Баварію. Як пише Trips.com, Баварія – це справжня скарбниця Німеччини. Саме тут розташовані найзнаковіші пам'ятки країни. Баварці навіть жартують: "Якщо німцям треба похвалитися своїми успіхами, то вони показують світу щось баварське".
Якщо ви плануєте поїздку на кілька днів, то обмежтеся одним – двома містами або регіоном – Альпами чи "Романтичною дорогою". Але краще все ж їхати на довше, щоб дослідити всю Вільну державу, яка простягається на 70 тисяч кілометрів квадратних.
Мальовнича Баварія / Фото Depositphotos
Що подивитися у Баварії?
- Гірськолижні курорти
На території Вільної землі розташовані Баварські Альпи з неймовірними краєвидами. У підніжжя найвищої гори Цугшпітце є гірськолижний курорт Гарміш-Партенкірхен. Трас та витягів тут дуже багато, але у вихідні та на свята вони можуть бути переповнені. Лижний сезон триває з середини грудня до початку квітня, залежно від погоди.
- Терми Ердінг
Найбільший термальний комплекс світу розташований в маленькому містечку Ердінг, за пів години їзди від Мюнхена. Тут є басейни з термальною водою до +34 градусів, аквапарк, тематичні сауни тощо. Родзинка цього місця – екзотична зона з пальмами, яку взимку накривають скляним куполом.
Терми Ердінг / Фото Therme Erding
- Замки Людвіга ІІ
У кожному баварському містечку є середньовічна архітектура, та найпопулярнішими є три розкішні замки 19 століття, які збудували на замовлення баварського короля Людвіга ІІ. Мовиться про замок Нойшванштайн, який височіє над альпійським лісом, і свого часу надихнув Волта Діснея. А також про палац у стилі Версаля – Херренкімзее та чарівний Ліндерхоф у віддаленому альпійському куточку.
Щоб побачити ці розкішні витвори архітектури, варто забронювати квитки заздалегідь, а також врахувати час на добирання.
Замок Ліндерхоф у стилі необароко / Фото Thomas Fuchser
- Мальовничі озера
Дорогою від Мюнхена до Альп можна побачити багато мальовничих передгірних озер. Серед них: Штарнберзьке, Кімзее та Кенігзее, яке вважають найгарнішим. Ця кришталево чиста водойма оточена альпійськими схилами та гранітними стінами.
- Музеї
У Баварії є чимало музеїв, які вважаються найкращими у всій Європі. Більшість з них розташовані у Мюнхені і щонеділі їх можна відвідати всього за 1 євро. Особливо цікавими є художні галереї, Музей Німецької залізниці у Нюрнбергу тощо.
- "Романтична дорога"
Цей мальовничий шлях простягається на 350 кілометрів вздовж західного краю Баварії. Загальна його довжина – понад 400 кілометрів. "Романтична дорога" є найпопулярнішим маршрутом Німеччини і пролягає від Вюрцбурга на півночі до Альп на півдні. Дорогою можна відвідати колоритні містечка і села, відчути гостинність місцевих мешканців та побачити захопливі краєвиди.
Романтична дорога пролягає через наймальовничіші локації / Фото Depositphotos
