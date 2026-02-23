Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @undati.nomad, давно мріє побачити Шондонг. За експедицію у печеру вона заплатила 3 тисячі доларів.

Читайте також Тут знімали "Буремний перевал": де відвідати ці видовищні локації з фільму

Чому побачити Шондонг не так просто?

Українка мріяла про експедицію у Шондонг, тому ще на початку 2025 року забронювала її. Однак вільних місць на 2026 рік не було, тому вона побачить печеру лише у 2027 році. При цьому, через велику кількість людей, які хочуть відвідати це унікальне місце, оплату у розмірі 3 тисячі доларів жінка здійснила одразу.

Зараз мандрівниця ні про що не шкодує і чекає свого часу, коли нарешті зможе побачити Шондонг.

До слова, щоб взяти участь в експедиції лише грошей недостатньо. Похід триває кілька днів, а тому хороша фізична форма обов'язкова. Недостатньо просто сказати, що ви щодня займаєтеся спортом – куратори перевіряють соцмережі туристів, вимагають спортивні сертифікати, досвід сходження або інші докази занять спортом. Вони хочуть бути повністю впевненими, що туристу під силу цей шлях.

Українка розповіла про бронювання експедиції у Шондонг: відео

Зверніть увагу! В Україні теж є унікальна печера, яку визнали найдовшою гіпсовою печерою світу. Вона називається Оптимістична, а розташована у Тернопільській області. Печера утворилася 14 мільйонів років тому, має складний лабіринт з підземними озерами та унікальними мінеральними утвореннями.

Що відомо про печеру Шондонг?

Як пише Indian Defence Review, печера Шондонг має власну екосистему – тут є джунглі, внутрішні хмари, ріка і власний клімат. Довжина печери становить понад 5 кілометрів, висота 200 метрів, а ширина 150 метрів. Шондонг настільки велика, що могла б вмістити цілий квартал хмарочосів.

На стінах печери є скам'янілі корали, що означає, що ця частина В'єтнаму колись була занурена під стародавнє море. Унікальні умови всередині печери призвели до еволюції ендемічних видів. Біологи встановили тут понад 250 різних видів тварин і рослин.

Британські вчені натрапили на печеру у 2009 році, а для відвідувачів її відкрили у 2018 році. В'єтнамці бережуть Шондонг як зіницю ока і саме тому обмежують кількість людей, які можуть її відвідати.