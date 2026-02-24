Марокко туристи часто називають "раєм", і це не просто так, пише Express. Мандрівниця Шанайя Кінг-Сойза розповіла кілька захопливих фактів про Марракеш, після яких чимало туристів захочуть відвідати це місце.

Чим особливий Марракеш?

Подорожуючи Марокко місцеві мешканці завжди дадуть одну пораду: щоб відчути справжню атмосферу країни, варто зупинитися в "ріаді". З арабської це означає "рай". Чимало місцевих будинків створювалися як уособлення мусульманського бачення раю – з внутрішніми двориками, витонченою мозаїкою та архітектурою в мавританському стилі, доповненою андалузькими мотивами.

Шанайя Кінг-Сойза каже, що у Марракеш – це неймовірне місто, в якому поєднуються багато різних речей. Туристи можуть прогулятися повз апельсинові та оливкові дерева, а вже за рогом побачити вантажівку з козами чи ослом. У центрі багато коней, котів, мавп та навіть заклинателів змій.

Найбільш магічний момент – золота година, коли сонце сідає, а небо забарвлюється у блакитно-помаранчеві відтінки. Гори на обрії стають виразнішими, з’являється великий яскравий місяць, а з настанням темряви небо всипають зірки.

Яким побачила туристка Марракеш за 72 години?

Мандрівниця провела у Марокко 5 днів, проте насичену програму можна вкласти у 3 дні.

День 1 – пустеля й пригоди

Для екскурсії в пустелю Шанайя радить обирати найсонячніший день. Туристи можуть відвідати жіночий кооператив із виробництва арганової олії. Там пригостять чаєм та хлібом з арахісовою пастою. Далі – катання на верблюдах. Для цього дійства варто придбати хустку, бо пісок може потрапити в очі та рот.

Після цього можна замовити їзду на квадроциклах. Це не лише адреналін, але й спосіб познайомитися з іншими мандрівниками. На завершення туристка запланувала вечерю з трьох страв традиційної кухні.

День 2 – релакс у хамамі

На наступний день мандрівниця радить сповільнитися й відвідати хамам – традиційну марокканську парову лазню. Вам проведуть цілу процедуру очищення й паріння, а після цього – чай і масаж. Розважити себе можна тимчасовим татуюванням. Головне це зробити не у вуличних майстрів.

День 3 – прогулянка й базари

Останній день варто присвятити екскурсіям містом. Туристку найбільше вразив палац Баїя. Далі вона прогулялася базарами, на яких можна торгуватися.

За словами Шанайї Кінг-Сойзи, вона повернулася додому відпочилою та сповненою енергії. Для неї відпочинок у Марракеші виявився справжнім раєм, бо все здавалося ідеальним, навіть дощ.

Які цікаві місця ще варто побачити?