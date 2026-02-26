Містом, у якому народився кардинал Католицької церкви, який міг стати першим українським Папою Римським, є Львів. Тут Любомир Гузар провів перші 11 років свого життя. 24 Канал вирішив розповісти про 3 храми, які пов'язані з діяльністю єпископа у рідному місті і які варто побачити туристам.

Читайте також Карпати вкриються квітами лише на 2 тижні: як не пропустити сезон крокусів цієї весни

Що відомо про дитинство Любомира Гузара у Львові?

Майбутній глава УГКЦ народився у Львові 26 лютого 1933 року. Як пише "Еспресо.Захід", його прадід по материній лінії, отець Дмитро, був священником УГКЦ, що вплинуло на духовне формування майбутнього патріарха. У Львові Любомир Гузар закінчив народну школу і перший клас гімназії. Його дитинство припало на воєнні часи і у 1944 році сім'я була змушена емігрувати за кордон, рятуючись від радянських військ. Спершу родина переїхала у Зальцбург, що в Австрії, а потім до США.

На рідну землю Любомир Гузар повернувся аж у 1993 році, а у 2001-му став главою Української Греко-Католицької Церкви. Саме йому вдалося дуже важливе – перенести престол УГКЦ зі Львова до Києва, зробивши церкву всеукраїнською.

Які храми треба побачити в рідному місті Любомира Гузара?

Храм святих безсрібеників Косми і Дам'яна. Саме у цьому храмі на вулиці Лисенка, 45 весною 1933 року охрестили Блаженнішого Любомира. Сьогодні на фасаді храму навіть є пам'ятна дошка єпископа, яку відкрили у 2024 році.

Історія храму тягнеться ще з 1890 року. Колись це був костел Матері Божої Неустанної Помочі при монастирі кармеліток, а пізніше – францисканок. Після 1946 року радянська влада облаштувала у монастирі при церкві інфекційну лікарню, а в самому храмі зробила пропагандистський "червоний куток". Сакральне значення повернули храму у 1998 році і тоді тут виникла церква святих безсрібеників Косми і Дам'яна.



Храм, в якому хрестили Любомира Гузара /Фото "Духовна велич Львова"

Архикатедральний собор святого Юра. У цьому славнозвісному львівському храмі Любомир Гузар правив служби. Сьогодні Собор святого Юра – одна з головних архітектурних пам'яток Львова і перлина барокової архітектури 18 століття, яка належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм відомий статуєю Юрія-Змієборця, дзвіницею з найдавнішим в Україні дзвоном 1341 року, Митрополичими садами тощо.

Як зазначено на сайті map.ugcc, перший дерев'яний храм на місті, де зараз стоїть Собор святого Юра, спорудили ще у 1280 році за наказом князя Лева Даниловича. Теперішній храм будували у 1744 – 1760 роках. З того часу він багато років був головною святинею УГКЦ.



Собор святого Юра у Львові / Фото Ankit Patel

Храм Святого Архистратига Михаїла. Це храм монахів-студитів – чернечої родини, до якої належав Гузар. Під час прощання у Львові у 2017 році труну з тілом Блаженнішого Любомира несли скорботною ходою від Святоюрського собору саме до цього храму.

Храм Святого Архистратига Михаїла розташований на вулиці Винниченка, 22 м. Розписи храму були виконані італійським малярем Джузеппе Педретті та його учнем на початку 1730-х років. У пресвітерії храму розташований унікальний мармуровий вівтар 17 століття у формі малої святині.



Церква святого Михайла у Львові / Фото map.ugcc

Які ще цікаві локації побачити в Україні?