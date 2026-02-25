Незвична споруда розташована в селі Березова Рудка на Полтавщині, йдеться в інстаграм-дописі "Країна UA". Наприкінці XIX століття її збудували як усипальницю родини Закревських.

Читайте також Кажуть, це озеро на Закарпатті розташоване у кратері давнього вулкана

Що відомо про піраміду в Україні?

Гнат Закревський був дипломатом, який працював послом в Єгипті й захоплювався давньоєгипетською культурою. На місці родинного склепу він звів невелику копію єгипетської піраміди, дотримуючись канонів стародавньої архітектури.

Всередині встановлена статуя богині Ізіді, а стіни прикрашені розписами. Сам Гнат Закревський помер у Єгипті, але його забальзамоване тіло перевезли на батьківщину й поховали у цій піраміді.

У радянські часи споруда зазнала руйнувань. Поховання були знищені, статую винесли, а розписи – стерлися. Довгий період піраміда слугувала звичайною коморою молокозаводу. Та попри все, вона досі залишається унікальним архітектурним символом Полтавщини.

Що варто знати туристам про єгипетські піраміди?

Туристи, які відвідують єгипетські піраміди, можуть пошкодувати про вхід всередину через вузькі коридори та низькі стелі, що створюють дискомфорт, йдеться на ресурсі Express.

Як виглядає вхід у піраміду: дивіться відео

Відвідувачі з клаустрофобією можуть відчувати труднощі всередині пірамід, і деякі вважають, що кімнати всередині не варті зусиль для проходження.

Які є ще цікаві місця в Україні?