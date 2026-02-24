Біля курорту Східниця на горі Цюхів Верх (або Цюхів Діл) розташована 15-метрова оглядова вежа, яку місцеві прозвали Карпатським маяком, розповідає у своєму відео тревел-блогер Max Uzol.

Що це за Карпатський маяк та чим він унікальний?

Споруда височіє на 938 метрів і була відчинена у 2022 році. Маяк створили як туристичну локацію, з якої відкривається панорама Карпат, а вранці іноді можна побачити неймовірне "море" туманів, що огортає навколишні гори, створюючи відчуття, ніби ти стоїш на невеличкому острівці серед хмар.

Як виглядає Карпатський маяк: дивитись відео

Назва гори Цюхів Діл має дві версії походження: за однією від імені місцевого дідича Цюха, який колись володів полонинами. За іншою "Діл" означає вододіл, адже тут розходяться річкові потоки у різні боки.

Сама оглядова вежа виглядає дуже футуристично: вона повністю металева, а оглядова платформа дозволяє оглянути околиці на десятки кілометрів. За сприятливої погоди видно найвищу вершину Сколівських Бескидів – гору Парашка, а також Стрий, Дрогобич, Трускавець і навіть Львів.

Вид на гору Парашка / фото RDZS

Проте головна магія Карпатського маяка не в далекому краєвиді, а у грі світла та туманів. Ранкові хмари огортають гору, і здається, що ти стоїш на вершині маленького острівця серед безкрайнього "моря" – унікальне видовище, яке не залишає байдужим жодного туриста.

Як дістатися до маяка?

Карпатський маяк розташований приблизно за 6 кілометрів від центру Східниці, і дістатися до нього можна пішки, на велосипеді або навіть легковим автомобілем. Маршрут проходить через Національний природний парк "Сколівські Бескиди", де кожен крок наповнений ароматами хвойного лісу та чистим гірським повітрям, розповідає Skhidnytsya.com.

Починати слід з центральної вулиці Східниці, повернувши на вулиці Івана Франка. Спершу дорога асфальтована, а далі маршрут веде через ліс до самої 15-метрової оглядової вежі, з якої відкривається неймовірна панорама гір і туманів.

