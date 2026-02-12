Карпати – це безмежна місцевість, де можна знайти безліч мальовничих локацій. Нижче, з посиланням на kamo.magazine, ми розповімо про менш відомі, але не менш вражаючі місця, про які варто дізнатися кожному туристу.

Дивіться також Де розташована "Рівненська Ісландія", яка заворожує красою природи

Які маловідомі локації Карпат варті уваги туристів?

Свидовецький масив

Свидовецький хребет третій за висотою після Чорногори та Мармароського масиву. Він один із наймальовничіших гірських масивів українських Карпат завдяки своєму екологічному значенню та багатству флори і фауни. Свидовець входить до Смарагдової мережі Європи – територій особливого природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття.

Маловідомі локації Карпат / інстаграм kamo.nagazine

Водоспад Женецький Гук

Це наймолодший водоспад Українських Карпат, який виник між масивами Хом'як, Синяк та Явірник, неподалік сіл Микуличин і Татарів. Водограй утворився на річці Женець, яка тече вздовж Женецької ущелини.

Озеро Ворожеська

Озеро Ворожеська / фото "Карпатіум"

Більшість високогірних карпатських озер неглибокі, з глибиною до 1 – 1,5 метри. Ворожеське вирізняється серед них, адже його максимальна глибина сягає 4,5 метра, що робить його рекордсменом серед високогірних озер.

Озеро Ворожеське складається з двох невеликих водойм, розташованих одна над одною, розповідає "Карпатіум". Верхня частина, більша за розміром, має округлу форму – її діаметр сягає приблизно 95 метрів.

Нижче, на відстані близько 15 метрів, розташоване менше озеро. Воно має витягнуту форму: довжина становить близько 76 метрів, ширина 28 метрів, а глибина сягає 2,9 метра. Обидві водойми вирізняються кришталево чистою водою, крізь яку добре видно мулисте дно.

Озеро Герашаська

Це унікальна туристична пам'ятка Закарпатської області, розташована на висоті 1764 метрів над рівнем моря. Вона належить до числа високогірних озер України та вражає своєю красою.

Дивіться також Його унікальна конструкція заворожує: де розташований найвищий міст в Україні

Село Микуличин

Микуличин – ідеальне місце для повноцінного відпочинку в Карпатах за доступними цінами. Село розташоване серед гірських вершин та стародавніх лісів, має зручне сполучення з обласним центром і чимало туристичних атракцій, що робить його популярним серед мандрівників.



Село Микуличин / фото "Е-АВТО"

Які ще локації Карпат варті уваги туристів?