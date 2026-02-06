Мовиться про Білівські пагорби, чи то пак "Рівненську Ісландію". З посиланням на rrda.rv.gov.ua розповідаємо про це докладніше.
Де знайти "Рівненську Ісландію" і до чого тут Білівські пагорби – археологічна пам'ятка X – XI століть?
Це давньоруське городище – пам'ятка археології національного значення X – XI століть. Воно розташоване на високому мисі правого берега річки Стубла у Рівненській області біля села Білів, де й зареєстроване, та села Білівські Хутори.
За кілька останніх років ця локація стала справжньою туристичною знахідкою для українців. Адже це чудове місце для фотосесій та відпочинку, а ще й із давньою історією.
Городище збудоване десь наприкінці X століття, і в XI столітті як укріплення займало стратегічну позицію на краю мису, оточеного природними перешкодами. Це річкова заплава, глибокий яр, широкий рів і вал подекуди до 5 метрів заввишки.
Ось який шалено красивий вигляд має "Рівненська Ісландія" / Фото tvoe_rivne
Археологи виявили тут залишки помешкань, глинобитної печі, господарських ям, керамічні вироби, металеві та кістяні побутові речі, знаряддя праці, зброю та прикраси. Вони зараз у Національному музеї історії України.
У XII столітті городище втратило своє значення. Але сьогодні локація набула нового звучання через мальовничі ландшафти з хвилястими пагорбами та зеленими схилами. Поєднання природи та стародавнього городища справді вражає.
Як зазначає photo-lviv.in.ua, місцина вкрита нереальної кількості відтінків оксамитово-зеленим килимом, з натяками від рудувато-болотного до акцентованого смарагдового. За таку красу, вочевидь, локація й здобула народну назву "Рівненська Ісландія".
У самому селі Білівські Хутори живуть не більше двох десятків людей. Дістатися до городища найзручніше автомобілем. Можна до самих пагорбів, а можна пішки від села Білів, якщо є настрій і гарна погода – там кілька кілометрів.
