Озеро розташоване в Рівненській області, однак межа Волинської – неподалік. З Рівного відстань – 200 кілометрів, а з Луцька – 150 кілометрів, розповідає 24 Канал.

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Яке озеро називають перлиною Полісся

Це озеро Нобель, що формою нагадує підкову або серце. Річ у тім, що водойма фактично поділена навпіл. Посередині є вузький півострів, на якому стоїть село Нобель. Окрім того, на озері є ще три маленькі острови, і всі вони вкриті лісом.

Озеро досить велике – майже 5 квадратних кілометрів, а глибина в деяких місцях сягає 17 метрів.

Через озеро протікає річка Прип'ять, тому вода постійно оновлюється і залишається чистою. Прозорість зберігається в середньому до 2 метрів. Береги здебільшого піщані, а навколо ростуть сосни.



Захід сонця на озері Нобель / Фото "Вікіпедія"

Остаточного походження назви немає. Дослідник історії Волині й Полісся Олександр Цинкаловський стверджував, що "нобель" зі старогерманської означає "волога", "вода", "джерело", "місце, звідки виходить вода". На основі цієї теорії можна припустити, що спочатку виникла назва озера, а тоді – села.

Про Нобель існує цікава легенда. У 1260-х роках на озері начебто потонуло військо ятвягів на чолі з князем-чаклуном. Місцеві мешканці розповідають, що на заході сонця або у дні, коли зʼявляється туман, можна почути металевий дзвін мечів.

Де розташоване озеро Нобель: карта

Озеро Нобель дуже популярне як серед місцевих, так серед туристів. Сюди їдуть задля риболовлі, купання, сплаву, кемпінгу тощо. Поблизу розташовані будиночки та бази відпочинку, де можна залишитися на кілька днів.