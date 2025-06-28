До групи Шацьких озер входить понад 30 водойм, просто не всі вони облаштовані для відпочинку, особливо пляжного. 24 Канал розповідає про три озера, які можна назвати альтернативою Світязю для спокійнішої та бюджетнішої відпустки.

Зверніть увагу Цю водойму на Вінниччині називають українським Байкалом та "блакитною лагуною"

Шацькі озера для літнього відпочинку

Люцимер

Озеро Люцимер / Фото "Вікіпедія"

Це озеро вважається четвертим за площею в Шацькій групі. І хоч воно більш популярне серед рибалок, аніж серед відпочивальників, тут також купаються і засмагають. Середня глибина – 4 метри. Прозорість води – до 1,6 метра.

Чорне Велике

Пляж на озері Велике Чорне / Фото "Вікіпедія"

Донедавна тут відпочивали здебільшого місцеві, але тепер навідуються і туристи. Назва озера асоціюється з великою площею, але насправді воно маленьке й не таке глибоке, як інші – у середньому 2,5 метра. Завдяки цьому озеро швидко нагрівається та є комфортним для купання.

Пісочне

Озеро Пісочне / Фото "Вікіпедія"

Це озеро прозоріше за Світязь і за будь-яку водойму Шацької групи. Вода в Пісочному загалом вважається високоякісною, бо там немає значних джерел забруднення. Середня глибина – близько 7 метрів. Поблизу розташовані санаторії, де можна зупинитися.