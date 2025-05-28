Шацькі озера у Волинській області – це одна з найбільш улюблених локацій для відпочинку українців, що складається з понад 30 водойм, пише 24 Канал. Найбільшим озером є Світязь.

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Чи безпечно купатися у Шацьких озерах

Купання у Шацьких озерах офіційно дозволено, особливо на обладнаних пляжах. Окрім Світязя, серед відпочивальників також популярні такі озера: Пісочне, Чорне Велике, Люцимер, Пулемецьке, Соминець та Кримне.

Найбільшу популярність завжди мав Світязь, оскільки вода в озері дуже чиста та прозора. У тиху та безвітряну погоду можна побачити навіть дно найглибшого прісноводного озера України.



Озеро Світязь / Фото Юрій Веремчук

У Шацьких озерах зберігається досить висока якість води, оскільки поряд немає значних джерел забруднення, а статус національного природного парку сприяє охороні вод.

Береги озер, особливо Світязя, мілководні, що робить їх безпечними для купання, зокрема для сімей з дітьми. Вода в озерах чиста, часто прозора до 8 метрів глибини.



Озеро Пулемецьке / Фото Rechnoy skitalec

У липні та серпні вода найтепліша та комфортна для купання. Купальний сезон триває до кінця вересня.

На Шацьких озерах є чимало розваг, серед яких: катання на яхтах, байдарках і катамаранах. На території пансіонату "Шацькі озера" є база дайвінгістів, а поруч навіть спеціальна школа дайвінгу.

Нагадаємо, що купатися заборонено в гірських озерах України, серед яких і Несамовите.