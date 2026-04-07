На території Національного парку "Синевир" насправді є не одне озеро. Менш популярна водойма називається Дике озеро або Озірце, і тут практично ніколи не буває туристів.
Що відомо про Дике озеро біля Синевиру?
За даними у Вікіпедії, Дике озеро розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря на схилі гори Гропи. Його площа – 1,2 гектара, а максимальна глибина – 9,5 метра. Дістатися до Дикого озера складніше, ніж до Синевиру, і саме тому тут практично нема туристів.
Навколо озера є стежка, яка дозволяє обійти його довкола. А ще тут є оглядовий майданчик, з якого можна розглянути краєвиди біля Дикого озера, яке з усіх сторін оточене густим ялинковим лісом.
Озірце – це справжній екземпляр еволюції природи, який показує, як вода поступово перетворюється на верхове болото. Відбувається цей процес не лише по периферії, а й від центру озера. До речі, просто посеред озера лежить дерево, яке впало у воду. Це створює дивовижний вид, якщо знімати з дрона.
Радимо встигнути відвідати Дике озеро, адже з часом воно повністю перетвориться на болото і зникне.
Як дістатися до Дикого озера?
До Озірця можна дійти ґрунтовою дорогою від центрального офісу Національного природного парку "Синевир", що в урочищі Остріки. Довжина шляху – близько 5 – 7 кілометрів і пролягає він через струмки, густі ліси та пологі схили. Або ж можна вирушити маркованою стежкою від Музею лісу і сплаву в урочищі Чорна Ріка – цей шлях довший, але ще цікавіший. Дорогою можна побачити карпатських оленів та інших тварин.
До речі, біля озера є дві колиби, у яких можна сховатися від дощу.
Які ще цікаві місця побачити у Карпатах?
Шаян – це маловідоме курортне село на Закарпатті, яке здивує туристів доступними цінами і красивими краєвидами. Завдяки розташуванню поміж горами клімат тут дуже м'який і нагадує альпійський.
Село Космач в Івано-Франківській області вважають столицею писанкарства. Більшість місцевих мешканців займаються традиційними ремеслами, а близько 70% вишиванок створюють саме тут. Космач точно варто відвідати напередодні Великодня, щоб відчути українські традиції.