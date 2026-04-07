На території Національного парку "Синевир" насправді є не одне озеро. Менш популярна водойма називається Дике озеро або Озірце, і тут практично ніколи не буває туристів.

Що відомо про Дике озеро біля Синевиру?

За даними у Вікіпедії, Дике озеро розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря на схилі гори Гропи. Його площа – 1,2 гектара, а максимальна глибина – 9,5 метра. Дістатися до Дикого озера складніше, ніж до Синевиру, і саме тому тут практично нема туристів.

Навколо озера є стежка, яка дозволяє обійти його довкола. А ще тут є оглядовий майданчик, з якого можна розглянути краєвиди біля Дикого озера, яке з усіх сторін оточене густим ялинковим лісом.

Озірце – це справжній екземпляр еволюції природи, який показує, як вода поступово перетворюється на верхове болото. Відбувається цей процес не лише по периферії, а й від центру озера. До речі, просто посеред озера лежить дерево, яке впало у воду. Це створює дивовижний вид, якщо знімати з дрона.

Радимо встигнути відвідати Дике озеро, адже з часом воно повністю перетвориться на болото і зникне.

Дике озеро з висоти: відео

Як дістатися до Дикого озера?

До Озірця можна дійти ґрунтовою дорогою від центрального офісу Національного природного парку "Синевир", що в урочищі Остріки. Довжина шляху – близько 5 – 7 кілометрів і пролягає він через струмки, густі ліси та пологі схили. Або ж можна вирушити маркованою стежкою від Музею лісу і сплаву в урочищі Чорна Ріка – цей шлях довший, але ще цікавіший. Дорогою можна побачити карпатських оленів та інших тварин.

До речі, біля озера є дві колиби, у яких можна сховатися від дощу.

Де розташоване Озірце: карта

