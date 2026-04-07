На территории Национального парка "Синевир" на самом деле есть не одно озеро. Менее популярный водоем называется Дикое озеро или Озирце, и здесь практически никогда не бывает туристов.

Что известно о Диком озере возле Синевира?

По данным в Википедии, Дикое озеро расположено на высоте около 1000 метров над уровнем моря на склоне горы Гропы. Его площадь – 1,2 гектара, а максимальная глубина – 9,5 метра. Добраться до Дикого озера сложнее, чем до Синевира, и именно поэтому здесь практически нет туристов.

Вокруг озера есть тропа, которая позволяет обойти его вокруг. А еще здесь есть смотровая площадка, с которой можно рассмотреть пейзажи у Дикого озера, которое со всех сторон окружено густым еловым лесом.

Озерцо – это настоящий экземпляр эволюции природы, который показывает, как вода постепенно превращается в верховое болото. Происходит этот процесс не только по периферии, но и от центра озера. Кстати, прямо посреди озера лежит дерево, которое упало в воду. Это создает удивительный вид, если снимать с дрона.

Советуем успеть посетить Дикое озеро, ведь со временем оно полностью превратится в болото и исчезнет.

Дикое озеро с высоты: видео

Как добраться до Дикого озера?

К Озирцу можно дойти по грунтовой дороге от центрального офиса Национального природного парка "Синевир", что в урочище Острики. Длина пути – около 5 – 7 километров и пролегает он через ручьи, густые леса и пологие склоны. Или же можна отправиться маркированной тропой от Музея леса и сплава в урочище Черная Река – этот путь длиннее, но еще интереснее. По дороге можно увидеть карпатских оленей и других животных.

Кстати, возле озера есть две хижины, в которых можно укрыться от дождя.

Где расположено Озирце: карта

