Концерт Приходько должен был состояться в Центре Миколайчука уже на следующей неделе. Однако заведение отказалось подписывать договор с организаторами и те решили не искать другую локацию в городе, а вообще не приезжать. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Почему в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько?

Скандал вокруг певицы возник после того, как она написала на своей странице в Threads о том, что общается на "киевском русском языке". Такое сообщение вызвало много негативных комментариев пользователей, которые отмечали, что не существует никакого "киевского" русского. Впоследствии Приходько попыталась исправить ситуацию и написала похожее сообщение уже на украинском и отметила, что может говорить и на нем. Однако общественное возмущение это не остановило.

Сообщения Приходько о языке / скриншоты из Threads

На этом фоне руководство Центра Миколайчука в Черновцах отказалось подписывать договоры об аренде помещения с организаторами концерта Приходько. Пиарщик певицы Кирилл заявил Суспильному, что местные бойкотироли мероприятие, поэтому команда решила полностью его отменить. К слову, отменили и концерт Приходько в Новоднестровске Черновицкой области – на него просто не покупали билеты.

Если кого-то расстроила такая новость, то мы решили рассказать, что еще можно увидеть в Черновцах и куда обязательно надо пойти.

Куда пойти в Черновцах?

Как пишет Сһегпіѵтѕі City, Черновцы – это город, в котором соединились украинская, австрийская, румынская, немецкая, армянская и еврейская культуры. Здесь есть немало интересных локаций, но мы расскажем только о тех, которые обязательно должен увидеть каждый турист, который приехал в Черновцы.

Улица Ольги Кобылянской. Существует легенда, что когда-то брусчатку на этой улице мыли мылом несколько раз в день, а подметали букетами из роз. Сейчас здесь есть красивая архитектура, десятки уютных ресторанов и кафе. Прогулка по этой пешеходной улице в теплое майское утро станет идеальным началом знакомства с городом.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации , сегодня это Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Эта выдающаяся достопримечательность 19 века напоминает магический Хогвартс, чем привлекает десятки туристов.

Музей архитектуры и строительства . Здесь можно увидеть старинные дома, корчму, церковь и тому подобное. Музей демонстрирует быт и жизнь жителей Буковины прошлых веков.

Органный зал. Вместо концерта Приходько можно послушать невероятное звучание органа в церкви Святых апостолов Петра и Павла.

Ботанический сад. В мае это место особенно красивое – растут магнолии, тюльпаны и другие растения.

