Ужгород – это не только аллея сакур, замок и река Уж. Ко всему этому здесь еще есть красивый карьер, на берегу которого можно сделать атмосферный пикник, а летом – охладиться в воде. О Радванском карьере (другое его название – Старый карьер) рассказывает Fun Time.

Читайте также Свидетель 8 веков: где во Львове можно услышать один из старейших сохранившихся колоколов Украины

Что известно о Радванском карьере в Ужгороде?

Вулканическая высота, в которой сегодня есть карьер, образовалась еще 7 миллионов лет назад, когда формировались современные горные хребты. Когда-то здесь добывали материалы для строительства дорог и железнодорожных насыпей. Есть легенда, что карьер заполнился водой всего за сутки. Во время работ работники якобы добрались до водоносного горизонта, мощностей для выкачки воды было недостаточно и вся техника очень быстро оказалась под водой.

Сегодня на месте бывшего индустриального объекта возник настоящий городской оазис. Хотя официально в карьере купаться не разрешено, и здесь иногда находят утопленников, но это не останавливает местных. Очень чистая бирюзовая вода так и манит людей в жаркие дни. Вокруг водоема есть обрывы для прыжков в воду, живописная природа и техногенный пейзаж.

Где расположен Радванский карьер: карта

Обратите внимание! Как пишет Суспильное, на территории Радванского карьера планируют обустроить парк. Городской совет уже утвердил детальный план изменений территории. Здесь создадут места для отдыха и, возможно, установят бассейны.

Что туристы рассказывают о Радванском карьере?

В Google пользователи оставили много положительных отзывов о Радванском карьере. Они писали, что это красивое и атмосферное место, а в воде приятно купаться.

"Есть и глубокие, и неглубокие места – каждый найдет что-то для себя. Природа вокруг восхищает! Единственный минус – дорога туда. Если идешь впервые, можно немного заблудиться, потому что дорога к карьеру – это колея и лес".

"Особенно приятно поразило то, что вода не только прозрачная, но и очень чистая, что не часто встретишь в популярных местах для купания. Атмосфера там спокойная, уютная, идеальная для того, чтобы убежать от городского шума".

Радванский карьер летом / Фото Суспильное Закарпатье

Какие еще интересные локации увидеть в Украине?