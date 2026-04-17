О том, откуда родом DJ KOROLOVA и что стоит увидеть в ее родном городе, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Где расположены руины Червоногородского замка, фото которого попало в "Вики любит достопримечательности"

Что известно о DJ KOROLOVA?

У многих украинцев возникает непонимание – почему Королева? Некоторые даже путают Ольгу с певицей Наташей Королевой, которая родилась в Киеве, но построила карьеру в России и сегодня ничтожно молчит о жестокой войне и преступлениях России в Украине. На самом деле все просто: Ольга не выбирала такой псевдоним, Королева – ее настоящая фамилия.

Родилась будущая диджейка в Чернигове в 1988 году. Как пишет Википедия, она с детства интересовалась электронной музыкой, а заниматься ею решила после концерта американской группы Gabriel & Dresden, который посетила в 2004 году.

За время своей профессиональной деятельности DJ KOROLOVA представляла Украину на Tomorrowland, заняла 50-е место среди 100 лучших диджеев мира в рейтинге DJ Mag и выступила с популярным французским диджеем David Guetta.

После полномасштабного вторжения России Ольга с семьей выехала из Чернигова и поселилась в Европе. Сейчас она живет в Польше.

Что увидеть в родном городе DJ KOROLOVA?

Как пишет Dovkola, первая локация, которую туристы видят в Чернигове, – это Екатерининская церковь, которая возвышается на холме и первой встречает гостей. Собор построен в стиле барокко и является достопримечательностью стиля казацкого возрождения 17 – 18 веков.

Пешую прогулку по Чернигову стоит начать с проспекта Мира, который является самой длинной улицей города. Начало проспекта лежит в центре и усеяно атмосферными ресторанами и памятниками. Именно здесь есть областная филармония, бывший Дворянский земельный банк, который сегодня работает как библиотека, неоготическое здание пожарного общества и тому подобное.



Екатеринская церковь в Чернигове / Фото Maryna Nikolaieva

Красную площадь в Чернигове называют самым красивым районом, поэтому здесь тоже обязательно надо прогуляться. Немало архитектурных достопримечательностей можно найти в районе Застрижения.

Лучший вид на Чернигов открывается с Троицкого собора, в котором можно подняться на колокольню. Также туристы могут спуститься в Антониевы пещеры – пещерный комплекс 11 – 19 веков, который сейчас является памятником подземной архитектуры. По данным "Украина Инкогнита", пещеры расположены на 4 уровнях, но для посещения доступны только 2 уровня.

Где родились другие известные украинцы?