Про те, звідки родом DJ KOROLOVA і що варто побачити у її рідному місті, розповідає 24 Канал.

Що відомо про DJ KOROLOVA?

У багатьох українців виникає нерозуміння – чому Корольова? Дехто навіть плутає Ольгу зі співачкою Наташою Корольовою, яка народилася у Києві, але збудувала кар'єру в Росії і сьогодні ницо мовчить про жорстоку війну та злочини Росії в Україні. Насправді все просто: Ольга не обирала такий псевдонім, Корольова – її справжнє прізвище.

Народилася майбутня діджейка у Чернігові у 1988 році. Як пише Вікіпедія, вона з дитинства цікавилася електронною музикою, а займатися нею вирішила після концерту американського гурту Gabriel & Dresden, який відвідала у 2004 році.

За час своєї професійної діяльності DJ KOROLOVA представляла Україну на Tomorrowland, зайняла 50-те місце серед 100 найкращих діджеїв світу у рейтингу DJ Mag та виступила з популярним французьким діджеєм David Guetta.

Після повномасштабного вторгнення Росії Ольга з сім'єю виїхала з Чернігова і оселилася в Європі. Нині вона живе у Польщі.

Виступ DJ KOROLOVA: відео

Що побачити у рідному місті DJ KOROLOVA?

Як пише Dovkola, перша локація, яку туристи бачать у Чернігові, – це Катерининська церква, яка височіє на пагорбі і першою зустрічає гостей. Собор побудований у стилі бароко і є визначною пам'яткою стилю козацького відродження 17 – 18 століть.

Пішу прогулянку Черніговом варто розпочати з проспекту Миру, який є найдовшою вулицею міста. Початок проспекту лежить у центрі і всіяний атмосферними ресторанами та пам'ятками. Саме тут є обласна філармонія, колишній Дворянський земельний банк, який сьогодні працює як бібліотека, неоготична будівля пожежного товариства тощо.



Катеринська церква у Чернігові / Фото Maryna Nikolaieva

Красну площу у Чернігові називають найкрасивішим районом, тому тут теж обов'язково треба прогулятися. Чимало архітектурних цікавинок можна знайти в районі Застриження.

Найкращий вид на Чернігів відкривається з Троїцького собору, у якому можна піднятися на дзвіницю. Також туристи можуть спуститися в Антонієві печери – печерний комплекс 11 – 19 століть, який нині є пам'яткою підземної архітектури. За даними "Україна Інкогніта", печери розташовані на 4 рівнях, але для відвідування доступні лише 2 рівні.

