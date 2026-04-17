"Вики любит достопримечательности" – это международный фотоконкурс, посвященный объектам культурного наследия, который проводится более чем в 40 странах мира при участии региональных отделений Фонда Викимедиа и волонтеров сообщества. Основная цель конкурса – собрать фотографии памятников культурного наследия со всего мира и разместить их в Викискладе.

Лучшим фото Тернопольской области 2025 года стало изображение Червоногородского замка. Автор – Александр Ермошенко. Фотография была сделана 24 августа 2020, и именно она привлекла внимание к одной из самых загадочных исторических памятников региона.

Где расположены руины Червоногородского замка?

Замок расположен на юге Тернопольской области, неподалеку водопада Джурин. Это был бывший центр княжества и важного оборонного комплекса. Сегодня остались лишь фрагменты башен и стен, которые напоминают об исчезнувшем поселении Червоное.

История этого места достигает раннего средневековья. Червоногород упоминается как резиденция русских князей, а впоследствии территория переходила под власть литовских и польских правителей. В 17 веке здесь возвели каменный замок, который неоднократно подвергался нападениям и разрушениям. В 19 веке австрийские власти продали эти земли семье Понинских, которые перестроили крепость в дворцовый комплекс с парком и неоготическими элементами.

Однако в 20 веке, во время войн, сооружение претерпело значительные разрушения, а после Второй мировой войны поселение постепенно исчезло. В 2013 году одна из башен обвалилась из-за запущенного состояния.

В 2024 году в Тернопольской области обсуждали планы реставрации руин костела и дворца. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между представителями Православной Церкви Украины, духовенством и благотворительным фондом семьи Джуринских по сохранению и восстановлению этого памятника.

