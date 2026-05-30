Ежегодно в последнее воскресенье мая Киев отмечает День города – в этом году праздник пришелся на 31 мая. 24 Канал рассказывает, куда стоит пойти на День города в столице, чтобы провести выходные интересно и незабываемо.

Куда пойти в Киеве на День города?

Праздничное утро советуем начать в Kyiv Food Market, где состоится утренняя вечеринка с кофе от Kyiv Morning Coffee Club. Здесь можно будет зарядиться положительной энергией и настроением на весь день. Стоимость билетов стартует от 500 гривен.

Одно из самых интересных и драйвовых событий – фестиваль поп-культуры "Поколение" возле павильона № 1 на ВДНХ. В воскресенье киевлян и гостей города ждут выступления Святослава Вакарчука, LAMA и Жени Галича. Также запланированы DJ-сеты с хитами 90-х и различные интерактивные локации, которые напоминают детство. Работает фестиваль с 14:00 по 23:00, а входной билет стоит 900 гривен.

В Киеве состоится фестиваль "Поколение" / Фото pokolinnya.kyiv

У Музее истории города на 31 мая запланировано немало тематических событий. В 12:00 можно будет услышать историю Киева и увидеть исторические фотографии столицы, в 14:00 сыграть в Тафл, а в 17:00 послушать музыкально-поэтическую программу "Как тебя не любить, Киев мой".

Любители электронной музыки могут посетить Laboratorium Spring Festival, где выступления начнутся еще в 13 часов дня. Правда, билет на это действо стоит немало – 3 тысячи гривен.

В 11:00 возле Пассажа стартует четвертый городской квест, посвященный Дню города, который организует Hey Guide. Маршрут в этом году разработала Луиза Алябьева – основательница проекта KYIV LOVER, что открывает малоизвестные и атмосферные локации столицы, которые часто остаются без внимания горожан. Участники будут иметь возможность взглянуть на знакомые районы под новым углом и необычно отпраздновать день рождения Киева. Кстати, участие можно принимать вместе с домашними любимцами.

На старте каждый участник получит "паспорт киевлянина", оформленный в формате ID-карты. Участие в квесте бесплатное.

В Киеве на День города запланирован квест / Фото hey.guide

Ценители искусства могут посетить Музей Шолом-Алейхема, где в воскресенье открывается выставка живописи и графики "Шолом, Киев!", а потом забежать в Музей Ивана Гончара, где запланирована ярмарка народных ремесел.

На "Книжном арсенале" в воскресенье посетители смогут послушать разговор с писательницей Оксаной Забужко на тему "Где мы сейчас как культура: мы побеждаем или проигрываем?".

Традиционный "Пробег под каштанами" из-за ситуации с безопасностью в этом году трансформируется. Киевлянам предлагают участвовать онлайн – каждый может пробежать 5 километров в любом безопасном месте в Украине или за рубежом.

Поделиться результатом можно, опубликовав фото или видео в соцсетях с хэштегами #probig2026 и #біжузарадималенькихсердець. Заметим, что цель забега благотворительная – приобрести видеоларингоскоп для отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Литературных, художественных и развлекательных событий в Киеве действительно запланировали немало. Однако в этом году всех призывают быть особенно бдительными и сразу направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.