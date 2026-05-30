Щороку в останню неділю травня Київ відзначає День міста – цьогоріч свято припало на 31 травня. 24 Канал розповідає, куди варто завітати на День міста у столиці, щоб провести вихідні цікаво та незабутньо.

Куди піти у Києві на День міста?

Святковий ранок радимо розпочати у Kyiv Food Market, де відбудеться ранкова вечірка з кавою від Kyiv Morning Coffee Club. Тут можна буде зарядитися позитивною енергією і настроєм на весь день. Вартість квитків стартує від 500 гривень.

Одна з найцікавіших і найдрайвовіших подій – фестиваль попкультури "Покоління" біля павільйону № 1 на ВДНГ. У неділю на киян і гостей міста чекають виступи Святослава Вакарчука, LAMA і Жені Галича. Також заплановані DJ-сети з хітами 90-х та різні інтерактивні локації, які нагадують дитинство. Працює фестиваль з 14:00 по 23:00, а вхідний квиток коштує 900 гривень.

У Києві відбудеться фестиваль "Покоління" / Фото pokolinnya.kyiv

У Музеї історії міста на 31 травня заплановано чимало тематичних подій. О 12:00 можна буде почути історію Києва і побачити історичні фотографії столиці, о 14:00 зіграти в Тафл, а о 17:00 послухати музично-поетичну програму "Як тебе не любити, Києве мій".

Любителі електронної музики можуть завітати на Laboratorium Spring Festival, де виступи почнуться ще в 13 годині дня. Щоправда, квиток на це дійство коштує чимало – 3 тисячі гривень.

Об 11:00 біля Пасажу стартує четвертий міський квест, присвячений Дню міста, який організовує Hey Guide. Маршрут цього року розробила Луїза Аляб'єва – засновниця проєкту KYIV LOVER, що відкриває маловідомі та атмосферні локації столиці, які часто залишаються поза увагою містян. Учасники матимуть нагоду поглянути на знайомі райони під новим кутом і незвично відсвяткувати день народження Києва. До речі, участь можна брати разом з домашніми улюбленцями.

На старті кожен учасник отримає "паспорт киянина", оформлений у форматі ID-картки. Участь у квесті безкоштовна.

У Києві на День міста запланований квест / Фото hey.guide

Поціновувачі мистецтва можуть завітати у Музеї Шолом-Алейхема, де у неділю відкривається виставка живопису та графіки "Шолом, Києве!", а потім забігти у Музей Івана Гончара, де запланований ярмарок народних ремесел.

На "Книжковому арсеналі" у неділю відвідувачі зможуть послухати розмову з письменницею Оксаною Забужко на тему "Де ми зараз як культура: ми перемагаємо чи програємо?".

Традиційний "Пробіг під каштанами" через безпекову ситуацію цього року трансформується. Киянам пропонують долучатися онлайн – кожен може пробігти 5 кілометрів у будь-якому безпечному місці в Україні чи закордоном.

Поділитися результатом можна, опублікувавши фото чи відео в соцмережах із хештегами #probig2026 та #біжузарадималенькихсердець. Зауважимо, що мета забігу благодійна – придбати відеоларингоскоп для відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Літературних, мистецьких і розважальних подій у Києві справді запланували чимало. Однак цього року усіх закликають бути особливо пильними і одразу прямувати в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.