У Верховинському районі Івано-Франківської області розташована одна з найвражаючих вершин Українських Карпат гора Шпиці. Ця локація відома своїми незвичайними скельними утвореннями, які здалеку нагадують гострі кам'яні шпилі та масивні вежі, через що місцевість часто порівнюють із фантастичними пейзажами з фільмів на кшталт "Володаря перснів".

Чим унікальна гора Шпиці?

Шпиці входять до гірського масиву Чорногора та мають висоту 1863 метри над рівнем моря. Їхня головна особливість – це ряди кам'яних виступів природного походження, висота яких місцями сягає від 15 до 50 метрів, розповідає "Карпатіум". За формою вони нагадують списи або вила, що s дало назву горі. Мандрівники часто описують цю місцевість як одну з найатмосферніших у Карпатах.

Скелі виглядають як природні "стіни", що піднімаються над субальпійськими луками. Існують також місцеві легенди, зокрема припущення, що десь поблизу може бути поховання Олекси Довбуша, хоча точне місце його спочинку невідоме. За науковими даними, ці унікальні скельні утворення сформувалися внаслідок давнього зледеніння приблизно 2,5 мільйона років тому.

Як дістатися до вершини?

Найпопулярніший маршрут до Шпиць починається від турбази "Заросляк". Звідти шлях пролягає через полонину Маришевську і становить близько 8 кілометрів. Дорога проходить через мальовничі альпійські луки, які влітку вкриваються ягодами, зокрема чорницями. Також існує маршрут через озеро Несамовите, який часто обирають для дводенних походів із ночівлею у горах.

З вершини відкриваються панорамні краєвиди Чорногірського хребта: Бребенескул, Говерла, Петрос, Туркул та інші відомі вершини Карпат.

Що важливо знати туристу перед підйомом на вершину?

Одягайте зручне взуття з хорошим протектором, адже гірські маршрути вимагають максимальної обережності під час пересування. Перед походом обов'язково перевіряйте прогноз погоди, щоб уникнути різких змін умов у горах.

Найкраще вдягатися шарами, щоб легко адаптуватися до температури, а також мати з собою дощовик або вітровку навіть у ясний день. Під час мандрівки варто взяти достатньо води та легкі перекуси, оскільки підйом може зайняти більше часу, ніж здається на початку.

Також рекомендується зарядити телефон або взяти павербанк, щоб залишатися на зв'язку та користуватися навігацією. Важливо не сходити з основних стежок, адже гірська місцевість може бути небезпечною поза маршрутом, і завжди планувати похід із запасом часу, щоб повернутися ще до настання темряви.