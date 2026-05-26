Українські Карпати сміливо можна назвати перлиною Заходу України, тому відпочинок тут є популярним у будь-яку пору року. Однією з найвідоміших природних пам'яток регіону є Прутський (Говерлянський) водоспад, який вважається найвищим водоспадом українських Карпат.

Що відомо про Говерлянський водоспад?

Прутський (Говерлянський) водоспад розташований біля витоків річки Прут та підніжжя гори Говерла, розповідає "Карпатіум". Він складається з шести каскадів, а загальна висота водоспаду сягає до 80 метрів. Свою назву він отримав від річки Прут, яка є його джерелом.

Саме місце оповите легендами та переказами. Одна з найвідоміших розповідає про молодого мандрівника на ім'я Прут, який зупинився в лісі на ночівлю. У сновидінні він побачив дівчину в зеленому вбранні. Коли він спробував до неї доторкнутися, вона зникла, залишивши зелену стрічку. Наступної ночі він знову повернувся до того ж місця і зустрів дівчину, яку звали Говерла, а її батьком був гірський цар.

Як виглядає водоспад / інстаграм krasoty.zemli

Прут і Говерла закохалися одне в одного, але їхнє кохання не було прийняте батьком дівчини. Розгніваний цар розлучив закоханих. Говерла не витримала розлуки та кинулася з урвища – саме так, за легендою, з'явилася однойменна гора. Прут, шукаючи кохану, почув її голос і кинувся до неї, після чого з'явилася річка. Місцеві жителі назвали її Прутом, а гору Говерлою.

Особливості та привабливість водоспаду

Прутський (Говерлянський) водоспад вражає своєю висотою та каскадною будовою. Він ніби "спостерігає" за подіями, що відбуваються у горах, і є символічним нагадуванням про силу природи та легенди Карпат. Навколо водоспаду розташовані мальовничі долини біля підніжжя Говерла.

Тут можна знайти багато місць для панорамних фото, а також насолодитися тишею, чистим повітрям і співом птахів. У сезон можна назбирати лісову брусницю та чорницю. Поруч проходить еколого-пізнавальна стежка "На гору Говерла", що робить цю місцевість ще більш популярною серед туристів. Відпочинок у цьому районі поєднує як легкі прогулянки, так і складні гірські маршрути.

Говерлянський водоспад / фото "Карпатіум"

Маршрути до водоспаду

Існує два основні варіанти маршруту до Прутського (Говерлянського) водоспаду:

Перший маршрут (від бази "Заросляк")

Початкова точка – це туристична база "Заросляк". Звідси потрібно рухатися маршрутом на Говерлу, а саме стежкою вздовж струмка (він має бути ліворуч). Далі слід орієнтуватися на синє маркування, яке веде на Говерлу. Воно показує поворот праворуч, але повертати не потрібно – треба йти прямо вздовж струмка, минаючи великий камінь.

Після цього стежка заходить у ліс, проходить галявину і виводить до водоспаду. Останній відрізок маршруту є крутим підйомом, тому варто мати зручне взуття, куртку та за можливості трекінгові палиці. Також є ризик збитися зі шляху через численні стежки, тому за потреби краще взяти послуги гіда.

Другий маршрут (зі сторони Говерли)

Цей варіант підходить для тих, хто спускається з Говерла. Потрібно рухатися синім маркуванням до останнього стовпця, після чого повернути праворуч на стежку, яка веде до долини між вершинами Брескул і Говерла. Там починається потік, який і формує водоспад. Він має шість каскадів, тому варто рухатися вздовж струмка, щоб побачити всі його частини.

Що подивитися поруч?

Поруч із водоспадом розташовано багато цікавих природних локацій:

Говерла (2061 метрів) – найвища вершина України;

– найвища вершина України; гора Кукул (1539 метрів) з панорамними краєвидами;

з панорамними краєвидами; гора Брескул (1911 метрів) із субальпійською рослинністю;

із субальпійською рослинністю; озеро Брескул – високогірне озеро з унікальною фауною;

– високогірне озеро з унікальною фауною; гори Шпиці (1863 метрів) зі скельними виступами;

зі скельними виступами; озеро Бребенескул – одне з найвідоміших карпатських озер;

Як дістатися до водоспаду?

Найближчий населений пункт – це Ворохта (близько 20 кілометрів). До неї можна дістатися поїздом із Києва, Одеси, Харкова, Хмельницького та інших міст України, а також автобусами з Івано-Франківська та Львова. Далі маршрут пролягає до туристичної бази "Заросляк". Автомобілем потрібно їхати дорогою Н09 до Татарова, далі на Р24 у напрямку Ворохти. Після Ворохти йде дорога до "Заросляка", звідки починаються основні стежки.

Де розташований Говерлянський водоспад: дивитись на картах