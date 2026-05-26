Украинские Карпаты смело можно назвать жемчужиной Запада Украины, поэтому отдых здесь популярен в любое время года. Одной из самых известных природных достопримечательностей региона является Прутский (Говерлянский) водопад, который считается самым высоким водопадом украинских Карпат.

Что известно о Говерлянском водопаде?

Прутский (Говерлянский) водопад расположен у истоков реки Прут и подножия горы Говерла, рассказывает "Карпатиум". Он состоит из шести каскадов, а общая высота водопада достигает до 80 метров. Свое название он получил от реки Прут, которая является его источником.

Само место окутано легендами и преданиями. Одна из самых известных рассказывает о молодом путешественнике по имени Прут, который остановился в лесу на ночлег. В сновидении он увидел девушку в зеленом наряде. Когда он попытался к ней прикоснуться, она исчезла, оставив зеленую ленту. Следующей ночью он снова вернулся к тому же месту и встретил девушку, которую звали Говерла, а ее отцом был горный царь.

Как выглядит водопад / инстаграм krasoty.zemli

Прут и Говерла влюбились друг в друга, но их любовь не была принята отцом девушки. Разгневанный царь разлучил влюбленных. Говерла не выдержала разлуки и бросилась с обрыва – именно так, по легенде, появилась одноименная гора. Прут, ища любимую, услышал ее голос и бросился к ней, после чего появилась река. Местные жители назвали ее Прутом, а гору Говерлой.

Особенности и привлекательность водопада

Прутский (Говерлянский) водопад поражает своей высотой и каскадным строением. Он будто "наблюдает" за событиями, происходящих в горах, и является символическим напоминанием о силе природы и легенды Карпат. Вокруг водопада расположены живописные долины у подножия Говерла.

Здесь можно найти много мест для панорамных фото, а также насладиться тишиной, чистым воздухом и пением птиц. В сезон можно насобирать лесную бруснику и чернику. Рядом проходит эколого-познавательная тропа "На гору Говерла", что делает эту местность еще более популярной среди туристов. Отдых в этом районе сочетает как легкие прогулки, так и сложные горные маршруты.

Говерлянский водопад / фото "Карпатиум"

Маршруты к водопаду

Существует два основных варианта маршрута к Прутскому (Говерлянскому) водопаду:

Первый маршрут (от базы "Заросляк")

Начальная точка – это туристическая база "Заросляк". Отсюда нужно двигаться по маршруту на Говерлу, а именно по тропе вдоль ручья (он должен быть слева). Далее следует ориентироваться на синюю маркировку, которая ведет на Говерлу. Она показывает поворот направо, но поворачивать не нужно – надо идти прямо вдоль ручья, минуя большой камень.

После этого тропа заходит в лес, проходит поляну и выводит к водопаду. Последний отрезок маршрута является крутым подъемом, поэтому стоит иметь удобную обувь, куртку и по возможности треккинговые палки. Также есть риск сбиться с пути из-за многочисленных троп, поэтому при необходимости лучше взять услуги гида.

Второй маршрут (со стороны Говерлы)

Этот вариант подходит для тех, кто спускается с Говерлы. Нужно двигаться по синей маркировке до последнего столбца, после чего повернуть направо на тропу, которая ведет к долине между вершинами Брескул и Говерла. Там начинается поток, который и формирует водопад. Он имеет шесть каскадов, поэтому стоит двигаться вдоль ручья, чтобы увидеть все его части.

Что посмотреть рядом?

Рядом с водопадом расположено много интересных природных локаций:

Говерла (2061 метров) – самая высокая вершина Украины;

– самая высокая вершина Украины; гора Кукул (1539 метров) с панорамными видами;

с панорамными видами; гора Брескул (1911 метров) с субальпийской растительностью;

с субальпийской растительностью; озеро Брескул – высокогорное озеро с уникальной фауной;

– высокогорное озеро с уникальной фауной; горы Шпицы (1863 метров) со скальными выступами;

со скальными выступами; озеро Бребенескул – одно из самых известных карпатских озер;

Как добраться до водопада?

Ближайший населенный пункт – это Ворохта (около 20 километров). До нее можно добраться поездом из Киева, Одессы, Харькова, Хмельницкого и других городов Украины, а также автобусами из Ивано-Франковска и Львова. Далее маршрут пролегает до туристической базы "Заросляк". Автомобилем нужно ехать по дороге Н09 до Татарова, далее на Р24 в направлении Ворохты. После Ворохты идет дорога к "Заросляку", откуда начинаются основные тропы.

Где расположен Говерлянский водопад: смотреть на картах