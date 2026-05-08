На странице Travel_in_ukraine_with_me рассказали о невероятной локации в ста километрах от Киева, которая расположена среди густого соснового леса на Житомирщине. Речь идет о Коростышевском карьере, который туристы часто называют гранитным каньоном. Сегодня сюда приезжают за невероятными видами, бирюзовой водой и ощущением полной перезагрузки среди природы, хотя еще несколько десятилетий назад здесь активно добывали гранит.

Как появился Коростышевский карьер?

По словам директора Коростышевского народного исторического музея Владимира Сливинского, который пообщался с журналистами Общественного, карьеры на этой территории активно начали разрабатывать еще во второй половине 19 века.

Как выглядит карьер:

Здесь добывали гранит, а сам карьер работал до 1976 года. После завершения добычи территорию постепенно заполнила вода, и на месте промышленного объекта образовалось живописное озеро.

Сегодня глубина водоема достигает примерно 15 метров, а цвет воды меняется в зависимости от времени года. Самой чистой вода, по словам специалистов, бывает осенью.

Почему это место называют "скандинавской" локацией?

Коростышевский карьер поражает своими пейзажами в любое время года, но весной это место выглядит особенно сказочно, рассказывает IGotoWorld. Высокие гранитные скалы, хвойный лес, чистый воздух и спокойная вода создают атмосферу, которая многим напоминает северные страны или даже декорации к голливудским фильмам.

Особенно эффектно здесь выглядят скалы, что отражаются в воде, а также деревянный мостик и небольшие тропинки среди сосен. Туристы часто признаются, что после фото с карьера им задают один и тот же вопрос: "Неужели это в Украине?".

Какие фильмы и сериалы здесь снимали?

Благодаря своим необычным пейзажам Коростышевский карьер неоднократно становился локацией для украинских фильмов и сериалов. Именно здесь проходили съемки фильма "Сторожевая застава", а также сериалов "Нюхач" и "Ведьма". Скалистые берега, густой лес и озеро создают настолько кинематографическую атмосферу, что место часто выбирают и для фотосессий, видеосъемок и даже свадебных церемоний.

На карьере проходили съемки фильма "Сторожевая застава", а также сериалов "Нюхач" и "Ведьма"

Что можно делать на Коростышевском карьере?

Это место давно стало настоящим центром активного отдыха. Здесь можно устроить пикник у воды, гулять среди соснового леса, загорать на скалах или плавать в прозрачной воде летом. Любители экстрима приезжают сюда ради скалолазания и прыжков в воду со скал, а еще здесь популярны сапборды и кемпинг с палатками.

Для тех, кто ищет более спокойного отдыха, карьер станет идеальным местом для перезагрузки. Здесь можно просто сидеть на берегу, слушать шум сосен, смотреть на воду и наслаждаться тишиной вдали от городского шума.

Когда лучше всего приезжать на карьер?

Больше всего туристов здесь собирается летом, однако многие путешественники советуют приезжать именно весной или в начале осени. В этот период природа вокруг особенно яркая, а людей значительно меньше. Самое атмосферное время – рассвет или закат, когда скалы и вода приобретают золотистые оттенки, а весь каньон выглядит по-настоящему магически.

Коростышевский карьер / фото Суспільне Житомир

Если планируете остаться здесь с палатками на выходные, опытные туристы советуют приезжать еще в пятницу вечером, ведь в теплый сезон хорошие места у воды занимают очень быстро.

Как добраться до Коростышевского карьера?

Удобнее всего ехать сюда автомобилем по трассе Киев – Житомир. Дорога занимает примерно полтора – два часа. После въезда в Коростышев нужно свернуть налево, дальше дорога ведет прямо к карьеру. Также добраться можно общественным транспортом. От метро "Житомирская" регулярно курсируют маршрутки в направлении Житомира, которые проезжают через Коростышев. Водителя можно попросить остановить возле карьера.

