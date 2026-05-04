На платформе тик ток мы наткнулись на видео от tosiakrasa, в котором рассказывалось о невероятной локации неподалеку от Луцка. Это место часто называют "маленькой Швейцарией" из-за его живописных пейзажей и атмосферы.

Смотрите также Без долгих поездок: где классно провести выходные в Киевской области

Где расположена "маленькая Швейцария" неподалеку от Луцка?

Ботанический заказник местного значения "Воротнив" расположен примерно в 20 километрах к юго-востоку от Луцка и занимает территорию около 600 гектаров. Его создали в 1978 году для сохранения уникальных грабово-дубовых лесов, которые формировались здесь в течение сотен лет.

Атмосфера здесь очень спокойная: тишина, пение птиц, шум деревьев и воды создают ощущение полного отрыва от городского ритма. Особенность Воротнева – это его чрезвычайное биоразнообразие. Здесь растет более 900 видов растений, среди которых много редких, в частности краснокнижные цветы и дикие орхидеи, что придают месту особую ценность.

Как выглядит маленькая Швейцария в Воротневе: смотреть видео

Не менее впечатляет и животный мир: в лесах обитают разные виды птиц и животных, а символом заказника считается черный аист – редкая и осторожная птица, которую можно увидеть возле водоемов на рассвете или закате солнца.

Как выглядит территория / инстаграм liutik_art

Как добраться до локации?

Со Львовской трассы нужно повернуть в направлении села Воротнев в Луцком районе. Далее маршрут проходит через села Липляны и Оздениж. После въезда в Воротнев стоит ехать по указателям в лесничество – именно там начинается территория ботанического заказника.

Адрес расположения: PH95+45 Воротнив, Волынская область.

Что посмотреть в Луцке, если вы там впервые?

Ранее мы уже делали классную рубрику о обязательные локации для туристов, которые стоит увидеть в Луцке, и среди них есть несколько действительно уникальных:

Дом Голованя – это одна из самых необычных архитектурных памятников Луцка, которую часто называют "домом с химерами". Его фасад полностью покрыт скульптурными деталями, орнаментами и фигурами, над которыми автор, Николай Головань, работал десятки лет, превратив обычное здание в настоящее художественное пространство.

Еще одна интересная локация – солнечные часы, которые сочетают в себе функциональность и искусство. Они работают только при условии солнечного света, но одновременно выглядит как декоративная композиция с символическими изображениями Солнца и планет, что придает ему особый смысл.

Отдельного внимания заслуживает и памятник Андрею Кузьменко (Скрябину), расположенный в "Сити-парке". Он изображает музыканта в естественной, улыбчивой манере, и стал местом, которое часто посещают поклонники, чтобы вспомнить его творчество и личность в спокойной атмосфере городского пространства.

Какие еще новости будут вам интересны?

Для отдыха в Киевской области есть десятки локаций, которые сочетают природу, историю и современные туристические пространства. Одной из самых часто называемых локаций стал Витачев – село с живописными видами на Днепр и холмами, которое давно стало популярным среди любителей закатов и фотосессий. Несмотря на небольшие размеры, эта местность имеет чрезвычайно древнюю историю и считается одним из старейших населенных пунктов Украины.

Среди любимых мест для прогулок часто вспоминают Межигорье, Бучанский парк, Ирпенскую набережную и парк "Александрия" в Белой Церкви. Последний многие называют настоящим украшением области и идеальным местом для семейного отдыха.

Также узнайте о малоизвестных локациях Львова. Например, башня в Стрыйском парке. Это сказочное сооружение из камня и красного кирпича появилась еще в 1894 году и выполняла роль водонапорной башни. Внутри был резервуар на 60 тысяч литров воды, а сам проект создали известные архитекторы того времени.