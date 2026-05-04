На платформі тік ток ми натрапили на відео від tosiakrasa, у якому розповідалося про неймовірну локацію неподалік від Луцька. Це місце часто називають "маленькою Швейцарією" через його мальовничі краєвиди та атмосферу.

Де розташована "маленька Швейцарія" неподалік від Луцька?

Ботанічний заказник місцевого значення "Воротнів" розташований приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Луцька і займає територію близько 600 гектарів. Його створили у 1978 році для збереження унікальних грабово-дубових лісів, які формувалися тут протягом сотень років.

Атмосфера тут дуже спокійна: тиша, спів птахів, шум дерев і води створюють відчуття повного відриву від міського ритму. Особливість Воротнева – це його надзвичайне біорізноманіття. Тут росте понад 900 видів рослин, серед яких багато рідкісних, зокрема червонокнижні квіти та дикі орхідеї, що додають місцю особливої цінності.

Не менш вражає і тваринний світ: у лісах мешкають різні види птахів і тварин, а символом заказника вважається чорний лелека – рідкісний і обережний птах, якого можна побачити біля водойм на світанку або заході сонця.

Як виглядає територія / інстаграм liutik_art

Як дістатися до локації?

З Львівської траси потрібно повернути у напрямку села Воротнів у Луцькому районі. Далі маршрут проходить через села Липляни та Озденіж. Після в'їзду у Воротнів варто їхати за вказівниками до лісництва – саме там починається територія ботанічного заказника.

Адреса розташування: PH95+45 Воротнів, Волинська область.

Що подивитися у Луцьку, якщо ви там вперше?

Раніше ми вже робили класну рубрику про обов'язкові локації для туристів, які варто побачити у Луцьку, і серед них є кілька справді унікальних:

Будинок Голованя – це одна з найнезвичайніших архітектурних пам'яток Луцька, яку часто називають "будинком із химерами". Його фасад повністю вкритий скульптурними деталями, орнаментами та фігурами, над якими автор, Микола Головань, працював десятки років, перетворивши звичайну будівлю на справжній мистецький простір.

Ще одна цікава локація – сонячний годинник, який поєднує в собі функціональність і мистецтво. Він працює лише за умови сонячного світла, але водночас виглядає як декоративна композиція із символічними зображеннями Сонця та планет, що додає йому особливого змісту.

Окремої уваги заслуговує і пам'ятник Андрію Кузьменку (Скрябіну), розташований у "Сіті-парку". Він зображає музиканта в природній, усміхненій манері, і став місцем, яке часто відвідують шанувальники, щоб згадати його творчість і особистість у спокійній атмосфері міського простору.

Для відпочинку у Київській області є десятки локацій, які поєднують природу, історію та сучасні туристичні простори. Однією з найчастіше названих локацій став Витачів – село з мальовничими краєвидами на Дніпро та пагорбами, яке давно стало популярним серед любителів заходів сонця і фотосесій. Попри невеликі розміри, ця місцевість має надзвичайно давню історію та вважається одним із найстаріших населених пунктів України.

Серед улюблених місць для прогулянок часто згадують Межигір'я, Бучанський парк, Ірпінську набережну та парк "Олександрія" у Білій Церкві. Останній багато хто називає справжньою окрасою області та ідеальним місцем для сімейного відпочинку.

Також дізнайтесь про маловідомі локації Львова. Наприклад, вежа у Стрийському парку. Ця казкова споруда з каменю та червоної цегли з'явилася ще у 1894 році й виконувала роль водонапірної вежі. Усередині був резервуар на 60 тисяч літрів води, а сам проєкт створили відомі архітектори того часу.