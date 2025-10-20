Адже вони неодмінно залишать приємні спогади та бажання повертатися до Луцька по нові враження. 24 Канал із посиланням на visitukraine_ розповість про них докладніше.

Must-visit локації Луцька: що подивитись, якщо ви у місті вперше?

Будинок Голованя. Унікальна архітектурна пам'ятка, яку ще називають Будинком із химерами. Він став справжнім витвором мистецтва, де кожен елемент фасаду – особлива скульптура чи орнамент, створений Миколою Голованем, що працював над комплексом майже 40 років.​

Сонячний годинник. Це особливий прилад, який працює лише за певних умов сонячного світла. А ще – це своєрідна та красива скульптурна композиція зі зображеннями Сонця і планет.

Пам'ятник Андрію Кузьменку (Скрябіну). Він встановлений у комплексі "Сіті-парк", і зображає музиканта усміхненим та природним, що знайшло відгук у серцях фанатів.​

Луцька Венеція. Це романтична зона в парку Лесі Українки з «венеційським» каналом, де можна орендувати човни та насолоджуватися спокійними прогулянками. Тут затишна атмосфера з кав'ярнями та терасами.

Костел Петра і Павла. Здатна вразити пам'ятка архітектури готичного стилю XVII століття, що є головним католицьким храмом регіону з багатою історією та мистецькими надбаннями.​

Топ атракцій у Луцьку, що підкорять ваше серце з першого погляду / Дивіться фото visitukraine_

Луцький замок (Замок Любарта). А це – одна з найвідоміших історичних пам'яток Волині, збудована у XIV столітті. Замок зберігся у чудовому стані та відкритий для відвідувачів. Як зазначає сайт Луцької міськради, у Владичій вежі, окрім усього іншого цікавого, можна оглянути експозицію єдиного в Україні музею дзвонів.

Музей Корсаків. Чудова локація для поціновувачів сучасного мистецтва з унікальною колекцією творів українських митців ХХ та ХХІ століть. Тут проводять виставки та мистецькі заходи.

Зоопарк Луцька. Сучасний заклад зі значною кількістю різних видів тварин, чудове місце для сімейного відпочинку і прогулянок.

Які ще цікаві туристичні місця Волинської області варто побачити?