Луцьк поповнився новим мистецьким простором – "Дім на Гальшки". Нижче ви знайдете всю потрібну інформацію про це особливе місце. Для вас пише 24 Канал з посиланням на TravelsInclusiveUkraine.

Що відомо за новий культурний простір у Луцьку?

Новий культурний простір “Дім на Гальшки” відкрили у частково відреставрованій будівлі. Відтепер тут будуть проводитись виставки, культурні події та невеликі зустрічі. Про відкриття повідомив проєкт “Спадщина. UA” у своєму Фейсбук.

Культурний простір всередині / фото misto.media

"Дім на Гальшки" – це експериментальний "волинський" культурно-мистецький проєкт ініціативи "Спадщина.UA" та мистецтвознавця з Луцька Богдана Ворона, що має на меті продемонструвати, як можна ревіталізовувати занедбані історичні приміщення, споруди, ба навіть території через синергію культурної спадщини та сучасних подієвих практик, – розповіла керівниця проєкту Анна Гаврилів.

Як зазначає Misto.media, простір облаштований у будинку кінця 19 століття, зведеному у цегляному стилі. Інтер'єр прикрашений вінтажними меблями, свічками, сувенірними стелажами та декоративними деталями. На стіні можна побачити унікальні чорно-білі світлини Луцька 1920 – 1930 років, що зображують повсякденне життя міста та довоєнні водні пейзажі.

Наші ініціативи показують потенціал таких будівель і передають його далі – як естафету. Ми даємо друге дихання архітектурним перлинам, незалежно від того, кому вони належать. Головне – відновити, запустити, повернути до життя, – зазначають в організації.

Яке розташування та графік роботи нового культурного простору у Луцьку?