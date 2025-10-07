Луцк пополнился новым художественным пространством – "Дом на Гальшки". Ниже вы найдете всю необходимую информацию об этом особенном месте. Для вас пишет 24 Канал со ссылкой на TravelsInclusiveUkraine.
Что известно о новом культурном пространстве в Луцке?
Новое культурное пространство “Дом на Гальшки” открыли в частично отреставрированном здании. Отныне здесь будут проводиться выставки, культурные события и небольшие встречи. Об открытии сообщил проект “Наследие. UA” в своем Фейсбук.
Культурное пространство внутри / фото misto.media
"Дом на Гальшки" – это экспериментальный "волынский" культурно-художественный проект инициативы "Спадщина.UA" и искусствоведа из Луцка Богдана Ворона, имеющий целью продемонстрировать, как можно ревитализировать заброшенные исторические помещения, сооружения, и даже территории через синергию культурного наследия и современных событийных практик, – рассказала руководитель проекта Анна Гаврилов.
Как отмечает Misto.media, пространство обустроено в доме конца 19 века, возведенном в кирпичном стиле. Интерьер украшен винтажной мебелью, свечами, сувенирными стеллажами и декоративными деталями. На стене можно увидеть уникальные черно-белые фотографии Луцка 1920 – 1930 годов, изображающие повседневную жизнь города и довоенные водные пейзажи.
Наши инициативы показывают потенциал таких зданий и передают его дальше – как эстафету. Мы даем второе дыхание архитектурным жемчужинам, независимо от того, кому они принадлежат. Главное – восстановить, запустить, вернуть к жизни, – отмечают в организации.
Какое расположение и график работы нового культурного пространства в Луцке?
- Адрес: Луцк, улица Галшки Гулевичивны, 8
- Пространство открыто ежедневно с 11:00 до 21:00
Пространство "Дом на Гальшки" будет работать до 17 октября. После этого команда будет искать нового владельца для усадьбы - это обычная практика для "Спадщина UA". Пока локация будет открыта под культурные и общественные события, групповые экскурсии и частные мероприятия. Всю актуальную информацию вы можете проверить на официальной странице Фейсбук.
