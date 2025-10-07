Луцк пополнился новым художественным пространством – "Дом на Гальшки". Ниже вы найдете всю необходимую информацию об этом особенном месте. Для вас пишет 24 Канал со ссылкой на TravelsInclusiveUkraine.

Смотрите также Где в Винницкой области можно полюбоваться Южным Бугом со скалы и почувствовать дух свободы

Что известно о новом культурном пространстве в Луцке?

Новое культурное пространство “Дом на Гальшки” открыли в частично отреставрированном здании. Отныне здесь будут проводиться выставки, культурные события и небольшие встречи. Об открытии сообщил проект “Наследие. UA” в своем Фейсбук.

Культурное пространство внутри / фото misto.media

"Дом на Гальшки" – это экспериментальный "волынский" культурно-художественный проект инициативы "Спадщина.UA" и искусствоведа из Луцка Богдана Ворона, имеющий целью продемонстрировать, как можно ревитализировать заброшенные исторические помещения, сооружения, и даже территории через синергию культурного наследия и современных событийных практик, – рассказала руководитель проекта Анна Гаврилов.

Как отмечает Misto.media, пространство обустроено в доме конца 19 века, возведенном в кирпичном стиле. Интерьер украшен винтажной мебелью, свечами, сувенирными стеллажами и декоративными деталями. На стене можно увидеть уникальные черно-белые фотографии Луцка 1920 – 1930 годов, изображающие повседневную жизнь города и довоенные водные пейзажи.

Смотрите также В Украине располагается самый длинный деревянный железнодорожный мост Европы: где его увидеть

Наши инициативы показывают потенциал таких зданий и передают его дальше – как эстафету. Мы даем второе дыхание архитектурным жемчужинам, независимо от того, кому они принадлежат. Главное – восстановить, запустить, вернуть к жизни, – отмечают в организации.

Какое расположение и график работы нового культурного пространства в Луцке?