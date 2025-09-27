Про те, які визначні місця в Україні називають "чудесами" і де їх можна побачити 24 Канал розповідає з посиланням на сайт "7 чудес України".

Читайте також Тут народилася знаменита Роксолана: що побачити в унікальному місті на Франківщині

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"

Мальовниче місто Кам'янець у Хмельницькій області славиться оборонною фортецею часів Середньовіччя, яка входить до національного заповідника. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів з усієї України, які хочуть на власні очі побачити символ оборонної спроможності Східної Європи минулих століть й відчути подих історії.

Фортеця стоїть на березі річки й була побудована ще в 12 столітті. До повномасштабної війни тут щороку відбувався фестиваль повітряних куль.

Вхід на територію музею коштує 100 гривень з дорослого і 50 гривень – з дитини. За послуги екскурсовода для групи потрібно заплатити 400 гривень.



Кам'янець-Подільська фортеця / Фото @ukrainian_travels

Києво-Печерська Лавра

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник є найбільшим музейним комплексом України. Тут є 122 пам'ятки історії і культури, підземні комплекси, храми, виставкові зали тощо. Серед них і Києво-Печерська Лавра, яка належить до "7 чудес України". У 1990 році її внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Православний монастир був заснований ще у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм. Саме він став центром поширення християнства у Київській Русі. Окрім того, Києво-Печерська лавра зіграла важливу роль у розвитку давньоруської культури. Тут працювали відомі літописці – Нестор, Сильвестр, Никон.



Києво-Печерська Лавра / Фото Regina Noesges

Цікаво Як безплатно потрапити у популярні київські музеї

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця"

Хотинська фортеця у Чернівецькій області розташована на основних шляхах, а тому упродовж багатьох століть була центром розвитку ремесел і торгівлі. Фортеця була збудована у 1250 – 1340-х роках і з того часу стало свідком багатьох історичних подій. Нею володіли польські королі, турецькі феодали, запорізькі козаки. Під час Визвольної війни у Хотині перебували війська Богдана Хмельницького. У 18 столітті фортеця стала найсильнішим вузлом османської оборони у Східній Європі.

За даними на сайті Хотинської фортеці, вхід на територію заповідника коштує 100 гривень з дорослого і 50 гривень з дитини. Екскурсія з гідом – 350 гривень за групу.



Хотинська фортеця / Фото Alexey Kekin

Національний дендрологічний парк "Софіївка"

Цей старовинний парк біля Умані – справжня перлина й одне з найромантичніших місць України. У 18 столітті польський магнат Станіслав Потоцький вирішив створити парк з використанням римської і грецької міфологій, щоб подарувати своїй коханій дружині Софії. Величезний парк з його ставками, річкою та водоспадами облаштовували 6 років. До сьогодні у "Софіївці" зберігся дуб, якому вже 400 років.

Свого часу парком надихалися Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Володимир Сосюра та інші поети й письменники.



"Софіївка" восени / Фото umanSVP

Софія Київська

Софійський собор – це одна з небагатьох споруд, яка збереглася з часів Київської Русі. Собор був збудований у візантійському стилі в 11 столітті. Однак через серйозні руйнування його майже повністю перебудували у 17 – 18 столітті, то ж тепер Софія Київська є зразком українського бароко.



Софійський собор / Фото "Україна Інкогніта"

Національний заповідник-острів "Хортиця"

Хортиця – це найбільший острів на річці Дніпро, який є унікальною пам'яткою природи й історії. Тут поєдналися мальовничі ландшафти, степові простори, скелі та затишні затоки. "Хортиця" відома як колиска козацтва: саме тут розташовувалася Запорізька Січ. Сьогодні туристи можуть побачити відтворені козацькі укріплення, музеї та історико-культурні комплекси.



Острів Хортиця / Фото з сайту заповідника

Херсонес Таврійський

Херсонес Таврійський – це давньогрецьке поселення на території Криму, яке належить до списку ЮНЕСКО. Історія міста сягає ще 6 століття до нашої ери. Колись Херсонес був одним із найважливіших торгових центрів Північного Причорномор'я. Він був рабовласницькою республікою з демократичною формою правління, згодом – залежав від Римської імперії, а у 988 році Херсонес захопив князь Володимир Великий, саме там він і охрестився.

До речі, в античному театрі Херсонесу у 3 – 4 столітті нашої ери відбувалися гладіаторські бої, які припинилися після впровадженням християнства в Римській імперії.

Херсонес Таврійський / Фото Crimea SOS

Сьогодні заповідник "Херсонес Таврійський" окупований Росією. Працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповіла "Суспільному", що росіяни пошкодили залишки античного поселення й звели на його території нові будівлі.