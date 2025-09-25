Про те, коли і в який музей Києва можна потрапити безплатно, розповіла користувачка тіктоку @elenaivanchenkova. Про це повідомляє 24 Канал.

Коли у музеях Києва є безкоштовний вхід?

Останній понеділок місяця – Меморіальний кабінет-музей Віктора Косенка, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

Остання середа місяця – Національний музей літератури України.

Останній вівторок – Музей війни.

Останній четвер – Національний музей Тараса Шевченка, будинок-музей Шевченка та Хата на Пріорці.

Остання п'ятниця – Музей гетьманства, Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара".

Перша середа місяця – музей Ханенків.

Які музеї Києва вважаються найкращими?

"Музейний портал" склав підбірку з 10 найкращих музеїв України, в яку потрапило чимало київських локацій. Серед столичних музеїв у рейтингу опинилися Національний музей Тараса Шевченка, музей Івана Гончара, Музей сучасного мистецтва України, Музей Однієї Вулиці та Музей гетьманства. Якщо ви плануєте поїздку до Києва, то обов'язково виділіть час на відвідування кількох музеїв.

