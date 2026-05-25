На туристичному порталі "Вітаємо на Закарпатті" оприлюднили віртуальні 3D-тури історичними пам'ятками регіону. Про це повідомили на офіційній сторінці "Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА" у фейсбуці.

Дивіться також Де неподалік Львова ховається заповідник, який раніше був у 45 разів більшим за тодішній Київ

Замки Закарпаття тепер можна відвідати онлайн: що про це відомо?

Онлайн-екскурсії дозволяють досліджувати відомі замки та палаци Закарпаття, не виходячи з дому. Інклюзивний формат екскурсій створений насамперед для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, однак скористатися віртуальними турами можуть усі охочі. До переліку доступних локацій увійшли:

Ужгородський замок;

Невицький замок;

Середнянський замки;

фортеця "Сент Міклош" у Чинадієві;

палац графа Жігмонда Перені (Виноградів);

палац графів Шенборнів (Карпати);

Телекі (селище Довге);

Завдяки 3D-формату користувачі можуть детально роздивитися архітектуру та території історичних об'єктів, а також ближче познайомитися з культурною спадщиною регіону.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як саме можна побачити замки Закарпаття онлайн / фото з фейсбуку "Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА"

Дивіться також Де можна побачити залишки Перемишльської фортеці, яка витримала кілька облог російської армії

Під час вибору конкретної локації користувачі також можуть прочитати додаткову інформацію про історичну пам'ятку, її особливості та історію.

На сайті є українська та англійська версії текстів / скриншот з туристичного порталу

На сайті є українська та англійська версії текстів / скриншот з туристичного порталу

Цікаво, що туристичний портал має не лише українську, а й англійську версію, що робить віртуальні тури доступними і для іноземних туристів.