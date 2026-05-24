Найбільшу популярність Руслана отримала після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2004 року з піснею "Wild Dances" ("Дикі танці"). Виконавиця стала першою представницею України, яка здобула перемогу на конкурсі.
Читайте також 5 будинків у Києві, про які ви могли не знати: є можливість побачити на вихідних
Номер Руслани назавжди увійшов в історію конкурсу. Після такого вражаючого виступу про співачку заговорили далеко за межами країни. Співачка буквально підірвала зал шаленою енергією у шкіряному костюмі.
Сьогодні ж співачці виповнюється 53 роки, тому пропонуємо ще раз згадати її неймовірний виступ у Стамбулі 2004 року та більше дізнатися про цікаві локації її рідного міста.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Виступ переможниці Євробачення 2004: дивіться відео
Що побачити у рідному місті Руслани?
Львів відомий своєю історичною архітектурою, атмосферними вулицями й великою кількістю культурних пам’яток.
Туристи люблять приїжджати до Львова, оскільки завжди відкривають для себе щось нове у цьому місті. У тікток-дописі "Подорожуймо Україною" йдеться про кілька топових локацій – від палаців і храмів до двориків з італійським шармом, які варто побачити у місті Лева.
А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!
Палац Потоцьких
Це одна з найкрасивіших будівель Львова, зведена у стилі французького класицизму. Колись тут мешкала родина Потоцьких, а сьогодні туристи можна завітати у художню галерею. Туристи можуть побачити красиві інтер’єри, дзеркальні зали та доглянутий дворик.
Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Площу Ринок та Львівську ратушу
Більшість туристів саме з площі Ринок починають своє знайомство з містом. Тут можна побачити старовинні кам’яниці, ресторани та музеї.
Окремою туристичною пригодою може стати підйом на вежу Ратуші. Потрапити можна лише після попередньої реєстрації у Центрі туристичної інформації на площі Ринок, 1.
Відвідувачам доведеться подолати 400 сходинок, але зверху відкриється одна з найкращих панорам Львова.
Графік роботи вежі:
- Понеділок – четвер: 17:15 – 20:00
- П’ятниця: 16:15 – 20:00
- Субота – неділя: 10:00 – 20:00.
Вартість квитків:
- Дорослий – 100 гривень
- Дитячий чи студентський – 50 гривень.
Найпопулярніші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Домініканський собор
Це один з найкрасивіших барокових храмів Львова. Масивний купол добре помітно з різних частин центральної частини міста, а всередині увагу привернуть старовинні елементи оздоблення й бездоганний інтер’єр.
На фасаді собору можна помітити незвичний символ Домініканського ордену – собаку зі смолоскипом у зубах, який лежить на книзі Євангелія.
За легендою, мати святого Домініка перед його народженням побачила пророчий сон з образом, що символізував майбутню місію її сина. Цей знак є не лише зовні ,але й на керамічній підлозі всередині храму.
Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Італійський дворик
Це місто часто називають маленькою Італією посеред Львова. Дворик створили ще кілька століть тому за участі італійських архітекторів. Сьогодні тут можна випити кави серед арок і колон і відчути себе наче в одному з італійських міст.
Найпопулярніші міста Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Оперний театр
Львівський оперний театр є однією з головних архітектурних перлин міста. Будівля має вражаючий фасад та розкішне внутрішнє оздоблення з позолотою, мармуром та величезними люстрами.
Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Будинок вчених
Цю локацію точно можна впізнати серед інших завдяки красивим дерев’яним сходам, які часто з’являються в розкішних фотосесіях. Колись тут було дворянське казино, а сьогодні це одна з найефектніших історичних будівель Львова. Особливу увагу тут туристів приверне різьблений інтер’єр.
Найпопулярніші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"
Також додамо, що у Львові зараз цвітуть гліцинії та каштани, а популярні маршрути включають район Нового Львову та віллу "На Хресті". Маршрут охоплює історичні вілли, Палац гіпсових королів та парк Піскові озера з тюльпанами, а завершити прогулянку можна трамваєм №2.