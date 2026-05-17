Якщо хочеться побачити найкрасивіші весняні локації Львова за одну прогулянку, варто вирушити маршрутом через район Нового Львову, йдеться в інстаграм-дописі rainy_lily.

У цій прогулянці можна знайти знамениту львівську гліцинію, квітучі каштани, історичні вілли та навіть тюльпани біля Піскових озер.

Де шукати у Львові гліцинію і каштани?

Маршрут розпочинається на перехресті вулиць Київської, Чупринки та Котляревського. Саме тут є найвідоміша львівська гліцинія на віллі "На хресті".

Поруч розташована вулиця Котляревського, де квітнуть рожеві каштани та бузок. Далі варто піти вулицею Чупринки до палацу Сосновського. Він вражає красою, але ще раз сюди варто завітати вже в період, коли почнуть квітнути троянди.

На куті вулиць Мельника і Коновальця варто звернути увагу на неймовірно красиву будівлю – Палац гіпсових королів.

Вхід у двір палацу відкритий, оскільки тут розташований центр спортивної реабілітації, тому можна спокійно зайти й роздивитися ліпнину, загалом будівлю й зробити кілька фото,

– додала авторка відео.

На Коновальця є дуже багато каштанів, які вже розцвіли. Також поруч є і рожеві каштани, які поруч з білими – дуже гарно виглядають. Гуляючи вулицею можна знайти ще одну гліцинію – вона хоч і не дуже пишна, проте можна відчути її ніжний аромат.

На цій вулиці є чимало вілл, які схожі на замки. Крім того, можна заскочити у парк Піскові озера, де висадили неймовірні тюльпани. Повернутися до центру з цієї локації можна трамваєм №2.

Чим відома вілла "На Хресті" з гліциніями?

В інстаграм-дописі "Бюро спадщини у Львові" пишуть, що ця будівля є одним із найяскравіших прикладів переходу від історизму до сецесії у львівській архітектурі.

Будинок розташований у районі Кастелівка, де архітектори вже почали формувати концепцію "міста-саду", будуючи вілли із додаванням зелених ділянок.

Цю віллу збудували у 1891 – 1892 роках за проєктом Івана Левинського та Юліана Захаревича. Саме ці архітектори сформували стиль Кастелівки.

Назва вілли "На Хресті" походить від розташування будівлі на перетині кількох вулиць. Впізнаваним елементом стала шестигранна наріжна вежа, завдяки якому будинок виглядає як романтичний замок. А ще перевагою будинку є те, що він ефектно виглядає з різних ракурсів, а його композиція – повністю асиметрична.

Туристи не помічають один балкон у Львові, але саме з нього змінили історію України. Йдеться про балкон будинку на площі Ринок, 10. Тут, у Львові, 30 червня 1941 року Ярослав Стецько проголосив Акт відновлення Української Держави. У будівлі нині – фонди Музею етнографії та художнього промислу, а також популярний заклад "Львівська копальня кави".

У Львові є незвичне місце, таке як Пластиліновий будинок, автором якого є архітектор Микола Сеник. Будівля розташована на вулиці Центнерівка, 16.