Історико-культурний заповідник "Давній Пліснеськ", що розташований за 90 кілометрів від Львова, є одним із найцікавіших археологічних комплексів регіону.

Чому "Давній Пліснеськ" вартий уваги туристів?

Історико-культурний заповідник "Давній Пліснеськ" є унікальним археологічним комплексом, де відвідувачі можуть побувати в автентичному слов'янському житлі 10 століття, познайомитись із побутом предків та дізнатися про давню історію краю, розповідає Львівська обласна військова адміністрація. Історія цієї локації сягає прадавніх часів, адже на цих теренах існували поселення трипільської та висоцької культур, а пізніше, у 5 – 6 століттях, склавинів.

Як виглядає територія заповідника / інстаграм davnyi_plisnesk

З середини 7 століття давні слов'яни заснували тут язичницьке святилище, а археологічні знахідки свідчать про те, що місцеві племена практикували ритуали з людськими жертвоприношеннями. Особливо вражає розмах поселення: у 10 столітті Пліснеськ простягався на кількасот гектарів і був у 45 разів більшим за тогочасний Київ. Сьогодні професійні екскурсоводи детально розповідають про ці історичні факти та пропонують зайти всередину відтвореної археологами слов'янської будівлі.

Що можна подивитися поруч?

Заповідник розташований на відстані 90 кілометрів від Львова, завдяки чому поїздку сюди можна поєднати з відвідуванням інших відомих туристичних перлин області. По дорозі розташовані Олеський та Підгорецький замки, які входять до популярного туристичного маршруту "Золота підкова Львівщини".

Також поруч міститься храм Святого Йосифа, зведений у 1763 році за прототипом барокової усипальниці Базиліки Суперги в італійському Турині (цей храм було відреставровано в межах проєкту "Велика реставрація"). Окрім цього, безпосередньо до програми екскурсії "Давнім Пліснеськом" включено Підгорецький монастир отців Василіян, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері-Одигітрії, перші згадки про яку датуються 1692 роком.

Адреса розташування заповідника: Пасічна, Підгірці, Львівська область, 80660.

