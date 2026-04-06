Для прикладу наведемо 3 такі локації, розташовані у межах 30 хвилин від міста – це озеро Наварія, ведмежий притулок у Домажирі та Арборетум у Страдчі. 24 Канал розповість про них докладніше.

Де біля Львова можна відпочити на озері, побачити ведмедів і погуляти між рідкісних дерев?

Озеро Наварія розкинулося на понад сотні гектарів неподалік однойменного села та міста Пустомити, це всього за 10 кілометрів від Львова. Формально тут Щирецьке водосховище, створене у 1950-х роках як технічна водойма на річці Щирка, як розповідає zaxid.net. Середня глибина – 3,6 метра, максимальна – 7,8.

Сьогодні це популярне місце для різного штибу відпочинку, як активного, так і лінивого – веслування, риболовлі, пікніків та прогулянок берегом. Купатися в озері наразі не радять через забруднення стічними водами, але триває процес надання території статусу регіонального ландшафтного парку – щоб зупинити забудову берегів і захистити екосистему.

Озеро Наварія / Фото hrystyahuzinska

Ведмежий притулок "Домажир" лежить за 15 кілометрів від Львова, поблизу села Жорниська на Яворівщині. Він працює з 2017 року як реабілітаційний центр для бурих ведмедів, створений за підтримки австрійського міжнародного фонду FOUR PAWS, як вказує lviv.travel. Сюди потрапляють ведмеді з цирків, пересувних зоопарків тощо – місць, де тварин утримували в нелюдських умовах.

Загальна площа притулку – близько 20 гектарів. Тут є три великі лісові вольєри на понад гектар кожен і чотири реабілітаційні вольєри. Кожен мешканець має ім'я та, на жаль, окрему сумну історію. Відвідувачі можуть спостерігати за тваринами з безпечних оглядових майданчиків – без ґрат і кліток. Притулок розрахований на 30 ведмедів.

Ведмежий притулок "Домажир" / Фото bearsanctuary.domazhyr

Арборетум у Страдчі – ще одна локація для тих, кому потрібна тиша і краса. Він розташований за 25 кілометрів від Львова неподалік Яворова, а заснований у 1962 році як дендропарк Львівського лісотехнічного інституту. На сьогодні Арборетум є структурним підрозділом Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України, як можна побачити на botsad.nltu.edu.ua.

Площа парку – близько 6 гектарів, але на цій відносно невеликій ділянці зібрали аж 350 видів деревної флори та чимало трав'яної. Цей парк на горбистому плоскогір'ї Розточчя вражає геометричними алеями туй і дугласій Мензиса – хвойних дерев заввишки до 20 метрів, висаджених у чіткий орнамент. Тут регулярно додають нові види та проводять екскурсії.

Арборетум у Страдчі / Фото krasoty.zemli

