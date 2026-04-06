Для примера приведем 3 таких локации, расположенных в пределах 30 минут от города – это озеро Навария, медвежий приют в Домажире и Арборетум в Страдче. 24 Канал расскажет о них подробнее.
Где возле Львова можно отдохнуть на озере, увидеть медведей и погулять между редких деревьев?
Озеро Навария раскинулось на более чем сотне гектаров неподалеку одноименного села и города Пустомыты, это всего в 10 километрах от Львова. Формально здесь Щирецкое водохранилище, созданное в 1950-х годах как технический водоем на реке Щирка, как рассказывает zaxid.net. Средняя глубина – 3,6 метра, максимальная – 7,8.
Сегодня это популярное место для разного рода отдыха, как активного, так и ленивого – гребли, рыбалки, пикников и прогулок по берегу. Купаться в озере пока не советуют из-за загрязнения сточными водами, но продолжается процесс предоставления территории статуса регионального ландшафтного парка – чтобы остановить застройку берегов и защитить экосистему.
Озеро Навария / Фото hrystyahuzinska
Медвежий приют "Домажир" лежит в 15 километрах от Львова, вблизи села Жорниска на Яворивщине. Он работает с 2017 года как реабилитационный центр для бурых медведей, а создан при поддержке австрийского международного фонда FOUR PAWS, как указывает lviv.travel. Сюда попадают медведи из цирков, передвижных зоопарков и так далее – мест, где животных удерживали в нечеловеческих условиях.
Общая площадь приюта – около 20 гектаров. Здесь есть три больших лесных вольера более чем на гектар каждый и четыре реабилитационных вольера. Каждый житель носит имя и, к сожалению, обладает отдельной печальной историей. Посетители могут наблюдать за животными с безопасных смотровых площадок – без решеток и клеток. Приют рассчитан на 30 медведей.
Медвежий приют "Домажир" / Фото bearsanctuary.domazhyr
Арборетум в Страдче – еще одна локация для тех, кому нужна тишина и красота. Он расположен в 25 километрах от Львова неподалеку Яворова, а основан в 1962 году как дендропарк Львовского лесотехнического института. На сегодня Арборетум является структурным подразделением Ботанического сада Национального лесотехнического университета Украины, как можно увидеть на botsad.nltu.edu.ua.
Площадь парка – около 6 гектаров, но на этом относительно небольшом участке собрали аж 350 видов древесной флоры и немало травяной. Этот парк на холмистом плоскогорье Расточье поражает геометрическими аллеями туй и дугласий Мензиса – хвойных деревьев высотой до 20 метров, высаженных в четкий орнамент. Здесь регулярно добавляют новые виды и проводят экскурсии.
Арборетум в Страдче / Фото krasoty.zemli
А какие еще интересные туристические магниты Львовской области стоит посетить в 2026 году?
Сходница – карпатский поселок в Дрогобычском районе, граничащий с заповедником "Сколевские Бескиды". Там растут ели возрастом до 150 лет, есть красивый водопад "Четыре копытца", а еще, говорят, едва ли не самое большое количество источников минеральных вод в Украине.
"Карпатское море" между селами Сопот и Долгое – это недостроенное советское водохранилище площадью около 4 километров квадратных и глубиной в несколько десятков метров. Сегодня здесь живописный водоем среди гор, который поражает спокойствием и почти не известен широкой аудитории.