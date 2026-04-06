Для примера приведем 3 таких локации, расположенных в пределах 30 минут от города – это озеро Навария, медвежий приют в Домажире и Арборетум в Страдче. 24 Канал расскажет о них подробнее.

Где возле Львова можно отдохнуть на озере, увидеть медведей и погулять между редких деревьев?

Озеро Навария раскинулось на более чем сотне гектаров неподалеку одноименного села и города Пустомыты, это всего в 10 километрах от Львова. Формально здесь Щирецкое водохранилище, созданное в 1950-х годах как технический водоем на реке Щирка, как рассказывает zaxid.net. Средняя глубина – 3,6 метра, максимальная – 7,8.

Сегодня это популярное место для разного рода отдыха, как активного, так и ленивого – гребли, рыбалки, пикников и прогулок по берегу. Купаться в озере пока не советуют из-за загрязнения сточными водами, но продолжается процесс предоставления территории статуса регионального ландшафтного парка – чтобы остановить застройку берегов и защитить экосистему.

Озеро Навария / Фото hrystyahuzinska

Медвежий приют "Домажир" лежит в 15 километрах от Львова, вблизи села Жорниска на Яворивщине. Он работает с 2017 года как реабилитационный центр для бурых медведей, а создан при поддержке австрийского международного фонда FOUR PAWS, как указывает lviv.travel. Сюда попадают медведи из цирков, передвижных зоопарков и так далее – мест, где животных удерживали в нечеловеческих условиях.

Общая площадь приюта – около 20 гектаров. Здесь есть три больших лесных вольера более чем на гектар каждый и четыре реабилитационных вольера. Каждый житель носит имя и, к сожалению, обладает отдельной печальной историей. Посетители могут наблюдать за животными с безопасных смотровых площадок – без решеток и клеток. Приют рассчитан на 30 медведей.

Медвежий приют "Домажир" / Фото bearsanctuary.domazhyr

Арборетум в Страдче – еще одна локация для тех, кому нужна тишина и красота. Он расположен в 25 километрах от Львова неподалеку Яворова, а основан в 1962 году как дендропарк Львовского лесотехнического института. На сегодня Арборетум является структурным подразделением Ботанического сада Национального лесотехнического университета Украины, как можно увидеть на botsad.nltu.edu.ua.

Площадь парка – около 6 гектаров, но на этом относительно небольшом участке собрали аж 350 видов древесной флоры и немало травяной. Этот парк на холмистом плоскогорье Расточье поражает геометрическими аллеями туй и дугласий Мензиса – хвойных деревьев высотой до 20 метров, высаженных в четкий орнамент. Здесь регулярно добавляют новые виды и проводят экскурсии.

Арборетум в Страдче / Фото krasoty.zemli

